Son Dakika Haberleri: Gülüklü Çorba Tescil Kurulu ilk toplantısını yaptı
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Gülüklü Çorba Tescil Kurulu ilk toplantısını yaptı

7 saat önce

Gülüklü Çorba Tescil Denetim Kurulu ilk toplantısını Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası'nda gerçekleştirdi.

Gülüklü Çorba Tescil Kurulu ilk toplantısını yaptı, System.String[]

Gülüklü Çorba Tescil Denetim Kurulu ilk toplantısını Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası'nda gerçekleştirdi.


Alanya Belediyesi tarafından tescili alınan Gülüklü Çorba için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, AHEP üniversitesi Rektörü Mehmet Öner, İlçe Tarım Şube Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş ve Gıda Mühendisi Zeynep Kiriş katıldı. Önümüzdeki süreç için yol haritasının belirlendiği toplantı karşılıklı istişare çalışmaları ile devam etti. - ANTALYA

Hüseyin Değirmenci, Alanya Belediyesi, Erdoğmuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:21 Kaynak: İHA
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