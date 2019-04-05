Son Dakika Haberleri: Gülyalı'da Seçime Yapılan İtiraz Sonucu Değiştirmedi

Gülyalı'da Seçime Yapılan İtiraz Sonucu Değiştirmedi

1 saat önce

CHP adayı Ulaş Tepe'nin belediye başkanlığını kazandığı Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazı üzerine yeniden yapılan sayımda sonuçta değişiklik olmadı.

Gülyalı'da Seçime Yapılan İtiraz Sonucu Değiştirmedi, System.String[]
CHP adayı Ulaş Tepe'nin belediye başkanlığını kazandığı Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazı üzerine yeniden yapılan sayımda sonuçta değişiklik olmadı.


İlçede kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Ulaş Tepe 3 bin 321, AK Parti'nin adayı Talip Şen ise 3 bin 180 oy aldı. Kullanılan oyların 241'i de geçersiz sayıldı.

Bunun üzerine AK Parti, İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

İtirazın kabul edilmesiyle geçersiz oyların sayımı sonucu Tepe'nin oyu 7 artışla 3 bin 328'e yükselirken AK Parti'li Şen'in oyu 9 artışla 3 bin 189 oldu. Ayrıca Saadet Partisine de bir oy çıktı.

Bu sonuca göre ilçede belediye başkanlığını kazanan isim değişmedi.

CHP'li Ulaş Tepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçimi 31 Mart akşamında kazanmıştık, bugün bir kez daha kazandık. Bu mutluluğu bir kez daha bize yaşattıkları için AK Parti yönetimine çok teşekkür ediyorum. Gülyalı'daki bütün hemşehrilerimin vicdanı, gönlü rahat olsun. Gülyalı'nın belediye başkanı Ulaş Tepe'dir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:41 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ulaş Tepe, AK Parti, Gülyalı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı AK Parti, Ankara'da Tüm Sandıkların Sayılması İçin Başvuru Yaptı Son Dakika! AK Parti'li Ali İhsan Yavuz: Aradaki Fark 18 Binin Altına İndi Mehmet Günsür, AK Parti'nin Seçim Talebini Tiye Aldı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 20:30:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülyalı'da Seçime Yapılan İtiraz Sonucu Değiştirmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]