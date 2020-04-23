Gümüşhane'de kar yağışı zirai don tehlikesini de beraberinde getirdi - Son Dakika

- Gümüşhane'de kar yağışı zirai don tehlikesini de beraberinde getirdi

Tarihi mahallede çiçek açmış meyve ağaçları kar altında kaldı

35 yıllık esnaf Egemen Altuntaş:

"Yükseklere kar yağıyordu ama ilk defa Süleymaniye Mahallesinde 23 Nisan'da 10 santimetre kar gördüm"

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de birkaç gündür etkili olan yağmur, dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinin de gece yarısını nasibini aldığı yağışın ardından çiçekleri kar altında kalan meyve ağaçları için zirai don tehlikesi başladı.

Yağışlı hava dalgasının Karadeniz üzerinden gelmesi nedeniyle özellikle Torul, Kürtün ve merkez ilçede etkili olan kar yağışı kent merkezlerini beyaza bürürken, yüksek kesimlerdeki köylerde kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye mahallesi de kar yağışından nasibini alan yerlerden birisi oldu.

Kent merkezine 3 kilometre mesafede bulunan 3.derece kentsel ve doğal sit alanı olan ve camisiz minareleriyle ünlü, 30'dan fazla tarihi eserin yer aldığı tarihi Süleymaniye Mahallesi gece gerçekleşen yağışın ardından beyaza büründü.

Yeşil ve beyazın iç içe göründüğü mahalle eşsiz görüntüler sunarken, mahalle sakinleri 35 yıldır 23 Nisan gecelerinde böyle bir yağış görmediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 1 ay önce işyerini kapatarak Süleymaniye Mahallesindeki ev ve bahçesinde zaman geçiren 35 yıllık esnaf Egemen Altuntaş, tüm meyve ağaçlarının çiçek açması nedeniyle zirai don riskinin oluştuğunu söyledi.

Süreci Süleymaniye Mahallesindeki bahçelerde, ağaçlarla, toprakla uğraşarak geçirdiğini, bu sabah kalktığında mahallede yaklaşık 10 santimetreye yakın karla karşılaştıklarını ifade eden Altuntaş, "Daha önceki yıllarda da oluyordu ama bu kadar değildi. Soğuk oluyordu ama bu kadar yoğun kar olmuyordu. Ben 35 yıldır buradayım, yükseklere kar yağıyordu ama ilk defa Süleymaniye Mahallesinde 23 Nisan'da 10 santimetre kar gördüm" dedi.

Mahalledeki bütün meyve ağaçlarının çiçek açtığını anlatan Altuntaş, "Bugünkü soğuk pek etkilemez ama bu geceki soğuk havanın bütün meyveleri donduracağını düşünüyoruz. Erik, armut, vişne, kiraz hepsi çiçek açmıştı. Cevizlerin bir bölümü donmuştu zaten. Umudumuz diğer meyvelerdi ama meyveler donacak gibi" diye konuştu.