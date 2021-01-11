Gümüşhane'de saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ebubekir Atay, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

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