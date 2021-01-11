Gümüşhane'de saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kent merkezinden Giresun'un Doğankent ilçesine giden Yusuf Ak'ın kullandığı 33 ZP 712 plakalı tır, Özkürtün beldesinin Karaçukur Mahallesi'nde virajı alamayarak yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ebubekir Atay, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle tırda bulunan saman çuvalları yol kenarına saçıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika