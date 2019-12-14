Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda ziyaretçi sayısı 120 bini geçti - Son Dakika

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden, yaklaşık 150 milyon yıllık geçmişe sahip Karaca Mağarası'nı bu sene 120 bini aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Cebeli köyü sınırları içinde yer alan Karaca Mağarası, sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösteriliyor.

Mağara, beyaz renkte sarkıtlar, dikitler, sütunlar, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri ve incileri, traverten havuzları ve basamaklarıyla dikkati çekiyor.

Her yıl nisanda ziyarete açılan ve kasımda kapatılan, 2018'de 108 bin 344 kişinin gezdiği mağara, bu sene 19 bin 861'i yabancı olmak üzere 120 bin 707 ziyaretçi ağırladı.

Geçen yıla göre ziyaretçi sayısında yaklaşık yüzde 12 artış gerçekleşen mağarada sezonun ardından bakım çalışması yapılıyor.

Beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ve yetkililerle Karaca Mağarası'na gelen Vali Kamuran Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, mağarada sezonun kapanması dolayısıyla gelecek yıla yönelik hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Mağaranın Gümüşhane'nin en önemli kültür merkezlerinden olduğuna işaret eden Taşbilek, "Karaca Mağarası bu yıl tüm zamanların rekorunu kırarak 120 binin üzerine çıkan ziyaretçi sayısıyla bizleri çok mutlu etti. Ayrıca ilimizi ve değerlerimizi tanımak isteyen insanlar açısından da çok önemli bir destinasyon olduğunu ispat etti." dedi.

İlk açıldığı yıl 25-26 bin seviyesinde olan ziyaretçi sayısındaki bu artışın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Taşbilek, "Bu da gerek ülke içinden gerekse dışından gelen misafirlerimize burayı sunabilmek, tanıtabilmek noktasında bize ayrı bir yükümlülük yüklemekte. Kapalı dönemde bilimsel destek alarak, yapılacak özellikli çalışmalarla, gelecek yıl turizm sezonunda çok daha farklı bir Karaca Mağarası'nı insanlara sunmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.