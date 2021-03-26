Gümüşhanespor'un bu sezonki 5'inci teknik direktörü Sezgin Köprülü oldu

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve bu sezonki 4'üncü teknik direktörü Tolgay Kerimoğlu ile yollarını ayıran Gümüşhanespor, yeni teknik patron Sezgin Köprülü ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

2020-2021 sezonunda teknik direktörler Halim Karaköse, Bülent Demirkanlı ve Galip Gündoğdu'nun ardından Tolgay Kerimoğlu'nu göreve getiren Gümüşhanespor, ligde geçen hafta sahasında Şanlıurfaspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmadan sonra Tolgay Kerimoğlu ile de yollarını ayıran Gümüşhanespor, teknik direktörlüğe şehrin yetiştirdiği önemli isimlerden Sezgin Köprülü'yü getirdi. Bu sezon takımın 5'inci teknik adamı olan ve kulübün Tekke Köyü'nde bulunan tesislerinde 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atan Köprülü, özlemini çekip hayalini kurduğu Gümüşhanespor'a yeniden döndüğü için gururlu olduğunu söyledi.