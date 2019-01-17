Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Koca İntihar Girişiminde Bulundu

Güncelleme - Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Koca İntihar Girişiminde Bulundu

1 saat önce

Edirne'nin Havsa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Emre Şahin, kaldırıldığı hastanede öldü.

Güncelleme - Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Koca İntihar Girişiminde Bulundu, System.String[]
Edirne'nin Havsa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Emre Şahin, kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ablasının evinde yaşayan Kübra Olgun Şahin'in (21) kaldığı evden silah seslerini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, av tüfeğiyle vurulan Kübra Olgun Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Emre Şahin (22) ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kübra Olgun Şahin'in cesedi ise savcılık incelemesi sonrası morga götürüldü.

Emre Şahin'in boşanma aşamasındaki eşi Kübra Olgun Şahin'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Hastanedeki müdahalelere rağmen Emre Şahin kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:44 Kaynak: AA

Emre Şahin, Güncel
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