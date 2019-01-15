Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

Güncelleme - Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

9 dakika önce

Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verilecek.

Güncelleme - Çankırı'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde, yarın için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevli personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valiliğin bir önceki açıklamasında kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Yapraklı, Bayramören, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlük ara verileceği ifade edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:15 Kaynak: AA

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