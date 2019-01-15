Güncelleme - Çankırı'da Eğitime Kar Engeli
9 dakika önce
Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verilecek.
Çankırı
'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verilecek.
Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde, yarın için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevli personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Valiliğin bir önceki açıklamasında kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta
, Ilgaz
, Korgun
, Şabanözü
, Eldivan
, Yapraklı
, Bayramören
, Atkaracalar
, Kurşunlu
ve Çerkeş
ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlük ara verileceği ifade edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:15 Kaynak: AA
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