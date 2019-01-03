Günde 3 Adet Hurma Yerseniz....birde Çekirdeğini Toz Haline Getirirseniz..!!!

Mucizevi meyve hurmanın faydaları son yıllarda yapılan araştırmalarla daha çok anlaşılmaktadır. İşte tüketildiğinde vücutta meydana getirdiği müthiş değişiklikler...Hurmanın sindirimi çok kolaydır ve tüketiminin ardından aniden enerji verir.
Resulullah (SAV), namaz kılmazdan önce birkaç taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Eğer kuru hurma da bulamazsa birkaç yudum su yudumlardı.
Tıpkı kuru yemişler gibi hurmalar harika atıştırmalıklardır. Hurmanın içinde früktoz size bitmek bilmeyen enerji verir. Hurmadaki vitaminler ise beyninizin daha iyi çalışmasını sağlar. Nar
suyu ve hurmanın aynı anda tüketilmesinin damar tıkanıklığına iyi geldiği de savunuluyor. Damar tıkanıklığı beraberinde kalp krizini getirdiğinden, son derece ölümcül bir rahatsızlık; ve hurma buna çözüm olabiliyor. Damar tıkanıklığına en iyi gelen şey ise aslında hurmanın çekirdeği. Çekirdeği toz haline getirip tüketmeniz gerekiyor.
Hurmalar, magnezyum kaynağıdır. Daha iyi hücreler ve karaciğer için de magnezyum şarttır. Hurmanın, karaciğer fibrozu ve siroza iyi geldiği belirtiliyor.
A vitamini açısından zengin olan hurmalar gözünüzün sağlığı için çok önemlidir. Hurma aynı zamanda cilde de çok iyi geliyor. Gözlerinizi keskinleştirir
Gece körlüğü veya karanlıkta net görememekten şikayetçi misiniz? Hurmanın içinde yer alan A vitamini ile gözlerinizi sağlığına kavuşturabilirsiniz.
Sindirimi güçlendirir. Hurmada bulunan nikotinik asitin bağırsak rahatsızlıklarına iyi geldiği biliniyor. hurma tüketiminin sindirime yardımcı olan iyi bakterileri çoğaltmayı sağladığı da belirtiliyor.
Hurmalar ayrıca lif kaynağıdır. Kabızlık sorunu çekenlerin hurma yemesi önerilir.
Ağrıları geçirir: Kulağa tuhaf gelebilir ancak magnezyum içeren hurma, ağrıları geçirir ve terlemeyi önler. Magnezyum doğal kas gevşetici olduğundan stres kaynaklı baş ağrılarını da iyi gelir. Hurmanın insan sağlığına olan katkıları saymakla bitmiyor. Üstelik bunlardan birçok kişinin haberi yok.Sevdiklerinizle bu videoyu paylaşarak onlara bu güzel bilgileri sunabilirsiniz.