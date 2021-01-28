GÜNDEM / 28 Ocak 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katılacak. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK Toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'ı kabul edecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde bir araya gelecek

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelsiz Yaşam Merkezleri açılışına ve Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşması'na katılacak.

(Samsun/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Dijital Mecralar Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sunum yapacak.

Milli Savunma Komisyonunda, TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Ekonomi Masası Heyeti, Kırıkkale Kültür Merkezi'nde muhtarlar, üreticiler, çiftçiler, oda başkanları, sendika ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek, esnaf ve sanayi sitesi ziyaretinde bulunacak.

(Kırıkkale/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ni ziyaret edecek, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Naci Ağbal, Enflasyon Raporu 2021-I'in tanıtımı amacıyla basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özetini, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak, Aralık 2020 dönemine ilişkin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosunu yayımlayacak.

(Ankara14.00/14.30/10.00)

4- TÜİK, ocak ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi ile Aralık 2020 dönemi Hizmet Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 5'inci turu, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sürecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" toplantıları, çevrim içi devam edecek.

(Davos)

3- Gine Körfezi açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk mürettebatlı Liberya bandralı Mozart isimli gemiye ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Dakar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan, milletvekili ve belediye başkanından oluşan Sivas heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Khimki takımıyla karşılaşacak.

(Moskova/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu'nun İstanbul'daki organizasyonunda Beşiktaş, Romanya'nın CSU Sibiu takımıyla; Bulgaristan'dan Balkan Basket, Rumen ekip CSM Oradea ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00/15.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 4. turunun Polonya'da düzenlenen A Grubu 2. etap mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, üçüncü ve son maçında ev sahibi ülkeden PGE Skra'ya konuk olacak.

(Belchatow/20.00)

5- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. turunun Fransa'da düzenlenen B Grubu 2. etap mücadelesinde Fenerbahçe Opet, üçüncü ve son maçında İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Nantes/22.30)

6- Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadı'nda kulüple ilgili bir sponsorluğun tanıtım toplantısına katılacak.

(İzmir/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 16'ncı, 2 ve 3. Gruplarda 18'inci hafta maçlarıyla sezonun 2. devresi başlayacak.

8- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda grup mücadelesi, Adana'daki B Grubu'nda 2 ve Tokat'taki D Grubu'da tek maçla başlayacak.

9- 2023 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kurası İsviçre'de çekilecek. Ümit Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki rakipleri belli olacak.

(Nyon/14.30)

ÖZEL HABER

1- Kişisel Verileri Koruma Kurulundan veri ihlallerine 36 milyon lira idari para cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir:

"Çalışmalarına başladığı 12 Ocak 2017'den bugüne kadar kurula 7 bin 467 ihbar ve şikayet başvurusu yapıldı, bu başvurulardan 5 bin 489'u sonuçlandırıldı"

"Herhangi bir şirkette, veri sorumlusu bünyesinde veri ihlali meydana geldiği durumlarda kurula bildirimde bulunuluyor. Bugüne kadar 402 veri ihlal bildirimi yapıldı, kurul bu ihlallerden 72'sini internet sitesinden ilan etti"

(Kemal Karadağ/Ankara)

2- SALGINDA YILDIZI PARLAYAN SEKTÖRLER - Salgın, telekom sektörünün ana iş kolunu genişletti

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon:

" Telekom, yakın gelecekte müşterisine sadece konuşma ve internet hizmeti sunan bir yapıdan çıkarak daha geniş kapsamlı hizmet veren bir sektöre dönüşecek"

"Eğitimden sağlığa, finanstan eğlenceye kadar pek çok sektörde başlayan değişim ve dönüşüm pandeminin etkisiyle daha da hızlandı. Tüm bu değişim ve dönüşümün odağında da telekom sektörü bulunuyor"

"Pandemi döneminde BiP üzerinden yapılan görüntülü görüşme süresi yüzde 90'lık artışla 29 milyon dakikaya çıktı, grup görüntülü görüşme süresi ise yüzde 400'lük artışla 25 milyon dakikaya ulaştı"

"Pandemi sürecinin yol açtığı zor koşullara karşın sadece 2020 yılında yaptığımız yatırımlar toplam 9 milyar TL seviyesine ulaştı. Turkcell olarak 2021'den itibaren gelecek 3 senede 16 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz"

(Eda Topcu/İstanbul)

3- Türk ev tekstili ürünleri 194 ülkede iç mekanları süsledi

Türkiye'den 2020 yılında yapılan 2 milyar 490 milyon 85 bin dolarlık ev tekstili ürünü ihracatının yüzde 36,33'ü Almanya, ABD ve Birleşik Krallık'a gerçekleştirildi

Sektör temsilcileri geçen yıl, 2019'da hiç ürün gönderilmeyen Faroe Adaları, Bhutan, Haiti, Grenada ve Nikaragua'ya satış yaptı

(Cem Şan/Bursa)

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