Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 16,67 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 16,67 seviyesinden işlem görüyor

29.06.2022 10:25

Dün yeniden yükselişe geçen ve kapanışını 16,67 seviyesinden yapan dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlayarak 16,67 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,7 üzerinde 16,67'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne ise yatay başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 16,67 ile önceki kapanış seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 17,52'den, sterlin/TL yatay seyirle 20,33'den alıcı buluyor. Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 104,6'dan işlem görürken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1,0510 seviyesinde hareket ediyor.

GÖZLER ABD VE ALMANYA'DA

Analistler, açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini artırması ile yatırımcı risk iştahının azaldığını belirterek, bu durumun küresel dolar talebinin güçlü kalmasını sağladığını söyledi. Bugün ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası başkanlarının konuşmalarının yanı sıra ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, gelişmeler öncesi döviz piyasalarında oynaklığın artabileceğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 103,4'ün destek, 104,7 ve 105,3'ün ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Finans Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 16,67 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 16,67 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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