Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 971 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 971 lira seviyesinden işlem görüyor

30.06.2022 11:41

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 971 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.561 lira, cumhuriyet altını da 6.500 liradan satılıyor.

Dün, altının gram fiyatı, ons altın ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek günü 972 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının altında 971 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.561 lira, Cumhuriyet altını da 6.500 liradan satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın altında 1.815 dolardan işlem görüyor. Analistler, merkez bankaları yetkililerinin enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajları ve güçlenen resesyon endişeleri ile ons altında oynaklığın arttığını söyledi.

PİYASALARDA SON DURUM

Piyasalardaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, eylül toplantısında 50 baz puan faiz artırılacağına ilişkin beklentiler de güçlenmeye devam ettiğini kaydetti. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistiklerinin öne çıktığını ifade ederek, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de kişisel gelirler ve harcamaların yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 1.850 doların direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 971 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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