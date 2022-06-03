Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı - Son Dakika
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Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı

03.06.2022 22:33
Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde fırtınanın uçurduğu güneş enerjisi paneli boş durumdaki başka bir evin çatısına ok gibi saplandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde fırtınanın uçurduğu güneş enerjisi paneli boş durumdaki başka bir evin çatısına ok gibi saplandı. Çatıdaki durumu gören mahalle sakinleri gözlerine inanamadı.

Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar fırtınaya dönüşerek hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle birçok yerde ağaç devrilmeleri yaşanırken, bazı evlerin çatılarında da hasar meydana geldi. Fırtınanın şiddetini gözler önüne seren ise bir evin çatısına saplanan güneş enerjisi paneli oldu. Zeybek Mahallesi 1547 sokak üzerinde yer alan iki katlı evin çatısında bulunan güneş enerjisi paneli fırtınanın şiddetine dayanamayıp, aynı sokakta boş durumda bulunan tek katlı evin çatısına ok gibi saplandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri çatıya saplanan paneli çıkararak yere indirdi. Mahalle sakinleri çatıya saplanan güneş enerjisine bakıp, şaşkınlıklarını gizleyemezken, olayda herhangi bir yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu. - AYDIN

Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı
Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı
Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı
Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı
Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı
Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı
Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı
Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı
Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı
Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı
Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı
Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı
Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı
Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı
Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı
Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı
Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı
Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Fırtına, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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