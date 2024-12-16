Güneş Tunçkıran'dan Etkileyici Konser

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(ANTALYA)- Antalya, 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında düzenlenen gün batımı konserine ev sahipliği yaptı. Genç yetenek Güneş Tunçkıran, Akdeniz'in turkuaz mavisi manzarası eşliğindeki performansıyla izleyicileri hayran bıraktı.

Antalya, 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında özel bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Karaalioğlu Parkı Mirador'da, gün batımında Akdeniz'in turkuaz mavisi eşliğinde sahneye çıkan genç yetenek Güneş Tunçkıran, performansıyla müzikseverleri hayran bıraktı. Mozart Akademi 8. Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik, Rusya'daki Valery Gavrilin Piyano Yarışması'nda üçüncülük ve "en iyi çağdaş eser performansı" ödüllerine sahip Tunçkıran, müziğin gücünü doğanın büyüsüyle harmanlayan performansıyla izleyenleri derinden etkiledi.

Tunçkıran, "Antalya Piyano Festivali, ülkemiz için çok önemli bir etkinlik. Bana bu festivalde yer verildiği için çok teşekkür ederim" dedi. Konserin sonunda sanatçıya çiçek ve plaket takdim edilerek, performansı için teşekkür edildi.