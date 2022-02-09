Üye Girişi
Güney Afrika'da yıllık "Ulusun Durumu Konuşması" gerçekleştirilecek - Son Dakika

Güney Afrika'da yıllık "Ulusun Durumu Konuşması" gerçekleştirilecek

09.02.2022 18:36
Güney Afrika'da yıllık "Ulusun Durumu Konuşması" gerçekleştirilecek

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yarın, yasama, yürütme ve yargı üyelerinin bir araya geleceği ve hükümetin 2022 yılı plan ve programlarının açıklanacağı yıllık "Ulusun Durumu Konuşması" (SONA) gerçekleştirilecek.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yarın, yasama, yürütme ve yargı üyelerinin bir araya geleceği ve hükümetin 2022 yılı plan ve programlarının açıklanacağı yıllık "Ulusun Durumu Konuşması" (SONA) gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 10 Şubat akşamı gerçekleştirilecek konuşmada, ülkenin mevcut durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirecek.

Yasama, yürütme ve yargı olmak üzere devletin üç kanadının bir araya geleceği bu etkinlikte ayrıca hükümetin 2022 yılına ait plan ve programları açıklanacak.

Güney Afrika'daki en önemli siyasi etkinliklerden biri kabul edilen SONA, geleneksel olarak Cape Town kentindeki Parlamento binasında gerçekleştiriliyordu.

2 Ocak'ta çıkan yangında parlamento binasının kullanılamaz hale gelmesinin ardından, SONA için bu yıl ilk kez tarihi Cape Town Belediye Binası'nda toplanılacak.

Nelson Mandela'nın 27 yıl hapis yattıktan sonra 11 Şubat 1990 tarihinde serbest bırakılmasının ardından ilk kez Güney Afrikalılara hitap ettiği yer olan Cape Town Belediye Binası, ülkenin siyasi tarihinde simgesel bir mekan olma özelliği taşıyor.

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Güney Afrika, Parlamento, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da yıllık 'Ulusun Durumu Konuşması' gerçekleştirilecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:30 Musa Orhan'a hakaretten hakim karşısına çıkan Ezgi Mola'ya şaşırtan teklif! Uzlaşmak için 50 bin TL talep etti
18:14 Dünyaca ünlü futbolcuları da geride bıraktı! Hakan Çalhanoğlu'nu 21. yüzyıla damga vurdu
17:55 Cep telefonunu bataryası tamir edildiği esnada bomba gibi patladı!
17:51 Fenerbahçe taraftarı yıkılacak! Löw ihtimalinin suya düşmesi bir telefona bakıyor
17:34 Eşiyle problemleri olan kadına enerji uzmanından şaşırtan tavsiye! Sunucu Nur Viral bile anlamadı
17:18 Son Dakika: Hatay emniyeti önledi! 4 canlı bomba kilolarca patlayıcıyla yakalandı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 18:41:42. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da yıllık "Ulusun Durumu Konuşması" gerçekleştirilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement