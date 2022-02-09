Güney Afrika'da yıllık "Ulusun Durumu Konuşması" gerçekleştirilecek - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yarın, yasama, yürütme ve yargı üyelerinin bir araya geleceği ve hükümetin 2022 yılı plan ve programlarının açıklanacağı yıllık "Ulusun Durumu Konuşması" (SONA) gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 10 Şubat akşamı gerçekleştirilecek konuşmada, ülkenin mevcut durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirecek.

Yasama, yürütme ve yargı olmak üzere devletin üç kanadının bir araya geleceği bu etkinlikte ayrıca hükümetin 2022 yılına ait plan ve programları açıklanacak.

Güney Afrika'daki en önemli siyasi etkinliklerden biri kabul edilen SONA, geleneksel olarak Cape Town kentindeki Parlamento binasında gerçekleştiriliyordu.

2 Ocak'ta çıkan yangında parlamento binasının kullanılamaz hale gelmesinin ardından, SONA için bu yıl ilk kez tarihi Cape Town Belediye Binası'nda toplanılacak.

Nelson Mandela'nın 27 yıl hapis yattıktan sonra 11 Şubat 1990 tarihinde serbest bırakılmasının ardından ilk kez Güney Afrikalılara hitap ettiği yer olan Cape Town Belediye Binası, ülkenin siyasi tarihinde simgesel bir mekan olma özelliği taşıyor.