Güney Kore'de Spekülatif Emlak Yatırımı İstifa Getirdi

Güney Kore
Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, başkent Seul
'de kentsel dönüşüm bölgesinde spekülatif bir emlak yatırımı yaptığı iddiaları üzerine istifa etti.
Yonhap'ın haberine göre, Kim, geçen yıl bankadan bir milyar won (yaklaşık 5 milyon TL) kredi alarak, Seul'ün batısında 2,6 milyar wona (12 milyon TL) bir bina satın aldığı yönündeki haberlerin üzerine istifasını sundu.
Kim, gazetecilere yaptığı açıklamada, binayı satın alma kararını, kendisine danışmadan karısının verdiğini ifade ederken, hatalı olduğunu kabul etti.
Kim Eui-kyeom, Şubat 2018'de Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in
'in sözcülüğüne atanmıştı.
Sözcü Kim, Güney Kore'de kamuoyunda tepkiye neden olan meseleler nedeniyle istifa eden dördüncü devlet başkanlığı yetkilisi oldu.