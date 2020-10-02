Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 78,70 81,25 -3,14 ARD Bilişim Teknolojileri 31,56 32,56 -3,07 Kerevitaş Gıda 5,60 5,71 -1,93 Türk Traktör 100,60 101,60 -0,98 DO-CO 315,80 318,90 -0,97 T.S.K.B. 1,09 1,10 -0,91 Şok Marketler 12,37 12,48 -0,88 İş Yatırım Menkul Değerler 9,14 9,22 -0,87 Bim Mağazalar 69,35 69,90 -0,79 TAV Havalimanları 15,26 15,37 -0,72 Akiş GMYO 3,30 3,32 -0,60 Türk Hava Yolları 10,49 10,54 -0,47 Tekfen Holding 14,85 14,92 -0,47 Yapı ve Kredi Bankası 2,13 2,14 -0,47 Ford Otosan 86,45 86,75 -0,35 Arçelik 23,98 24,06 -0,33 Hektaş 12,46 12,50 -0,32 Aksigorta 7,70 7,72 -0,26 Mavi Giyim 38,56 38,66 -0,26 Akçansa 13,56 13,59 -0,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Korona bulaşmasından korktuğu için tedavi olmayı reddeden yaşlı adam, evinde ölü bulundu

Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi

Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi

Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak

İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi

Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller

Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti