Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 214,00 199,90 7,05 Alarko Holding 9,57 8,96 6,81 Ford Otosan 158,20 148,50 6,53 Borusan Mannesmann 32,00 30,66 4,37 Şişe Cam 7,59 7,30 3,97 Sasa Polyester 24,40 23,64 3,21 Alarko GMYO 25,22 24,48 3,02 Pegasus 73,10 71,10 2,81 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,86 1,81 2,76 Tofaş Oto Fabrikası 38,86 37,88 2,59 Torunlar GMYO 4,06 3,96 2,53 Bursa Çimento 12,09 11,80 2,46 Karsan Otomotiv 3,79 3,70 2,43 Bera Holding 20,08 19,65 2,19 MLP Sağlık 22,36 21,92 2,01 Gözde Girişim 7,11 6,98 1,86 Doğuş Otomotiv 29,30 28,78 1,81 TAV Havalimanları 21,66 21,28 1,79 Türk Hava Yolları 12,90 12,70 1,57 Albaraka Türk 1,96 1,93 1,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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