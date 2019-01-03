Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,71 2,57 5,45
Koza Altın 51,85 50,15 3,39
Soda Sanayii 7,33 7,13 2,81
Parsan 8,81 8,57 2,80
Odaş Elektrik 1,94 1,90 2,11
Ereğli Demir Çelik 7,13 7,00 1,86
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,30 1,28 1,56
Bim Mağazalar 85,70 84,55 1,36
İpek Doğal Enerji 5,33 5,26 1,33
Koza Madencilik 7,11 7,02 1,28
Sabancı Holding 7,27 7,18 1,25
Akbank 5,64 5,58 0,99
Tüpraş 115,60 114,50 0,96
İhlas Gayrimenkul 1,06 1,05 0,95
Fenerbahçe Futbol 7,12 7,06 0,85
Aksa Enerji 2,60 2,58 0,78
Gözde Girişim 2,63 2,61 0,77
ICBC Turkey Bank 4,81 4,78 0,63
Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 1,60 0,63
Türk Hava Yolları 15,79 15,72 0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:33 Kaynak: AA

Koza, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



En Çok Gelişim Gösteren Kripto Para Birimi Cardano Oldu Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Bugün Basın Toplantısı Düzenleyecek

Suudi Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı Cinayetine Karışan 5 Sanık Hakkında İdam İstedi Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:32:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]