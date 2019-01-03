Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,71
|2,57
|5,45
| Koza Altın
|51,85
|50,15
|3,39
|Soda Sanayii
|7,33
|7,13
|2,81
|Parsan
|8,81
|8,57
|2,80
|Odaş Elektrik
|1,94
|1,90
|2,11
|Ereğli Demir Çelik
|7,13
|7,00
|1,86
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,30
|1,28
|1,56
| Bim Mağazalar
|85,70
|84,55
|1,36
|İpek Doğal Enerji
|5,33
|5,26
|1,33
|Koza Madencilik
|7,11
|7,02
|1,28
|Sabancı Holding
|7,27
|7,18
|1,25
|Akbank
|5,64
|5,58
|0,99
|Tüpraş
|115,60
|114,50
|0,96
| İhlas Gayrimenkul
|1,06
|1,05
|0,95
| Fenerbahçe Futbol
|7,12
|7,06
|0,85
| Aksa Enerji
|2,60
|2,58
|0,78
|Gözde Girişim
|2,63
|2,61
|0,77
| ICBC Turkey Bank
|4,81
|4,78
|0,63
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,61
|1,60
|0,63
|Türk Hava Yolları
|15,79
|15,72
|0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:33 Kaynak: AA
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