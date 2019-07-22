Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
6 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Özderici GMYO
|0,74
|0,69
|7,25
|Emlak Konut GMYO
|1,27
|1,23
|3,25
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,35
|2,86
|Gübre Fabrik.
|3,09
|3,01
|2,66
|Şok Marketler
|9,90
|9,65
|2,59
|Aksa Enerji
|2,46
|2,40
|2,50
|Yataş
|5,54
|5,42
|2,21
|Ege Endüstri
|548,30
|537,00
|2,10
|Göltaş Çimento
|10,87
|10,65
|2,07
|Ülker Bisküvi
|18,95
|18,57
|2,05
|Metro Holding
|1,00
|0,98
|2,04
|Migros Ticaret
|15,24
|14,94
|2,01
|Kerevitaş Gıda
|2,13
|2,09
|1,91
|Çemtaş
|5,93
|5,82
|1,89
|Vestel
|10,07
|9,89
|1,82
|Park Elek.Madencilik
|2,81
|2,76
|1,81
|Doğan Holding
|1,21
|1,19
|1,68
|Otokar
|124,80
|123,00
|1,46
|Aksa
|9,15
|9,02
|1,44
|Odaş Elektrik
|1,43
|1,41
|1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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