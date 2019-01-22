Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

54 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 499.390.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 499.390.139
Garanti Bankası 475.147.109
Yapı ve Kredi Bank. 220.901.052
Akbank 212.915.815
Petkim 196.136.718
Kardemir (D) 192.856.443
Vakıflar Bankası 166.777.509
ASESLAN 152.451.599
İş Bankası (C) 128.427.862
Halkbank 107.381.995
Türk Telekom 91.288.258
Sasa Polyester 80.717.801
Ereğli Demir Çelik 72.477.961
Turkcell 59.487.002
Tüpraş 44.294.066
Bera Holding 40.680.168
Polisan Holding 38.126.093
Pegasus 37.678.938
Doğtaş Kelebek Mobilya 35.707.184
Odaş Elektrik 35.208.455
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:27 Kaynak: AA

Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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