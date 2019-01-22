Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
54 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 499.390.
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|499.390.139
|Garanti Bankası
|475.147.109
| Yapı ve Kredi Bank.
|220.901.052
|Akbank
|212.915.815
|Petkim
|196.136.718
| Kardemir (D)
|192.856.443
|Vakıflar Bankası
|166.777.509
|ASESLAN
|152.451.599
| İş Bankası (C)
|128.427.862
|Halkbank
|107.381.995
|Türk Telekom
|91.288.258
| Sasa Polyester
|80.717.801
|Ereğli Demir Çelik
|72.477.961
|Turkcell
|59.487.002
|Tüpraş
|44.294.066
|Bera Holding
|40.680.168
| Polisan Holding
|38.126.093
|Pegasus
|37.678.938
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|35.707.184
|Odaş Elektrik
|35.208.455
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:27 Kaynak: AA
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