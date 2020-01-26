Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Türkiye'ye taziye mesajı

1 saat önce

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Türkiye'ye taziye mesajı, System.String[]

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Zurabişvili, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye'deki deprem korkunç bir trajedidir. Gürcistan bu zor dönemde Türk halkının yanında duruyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili mesajında, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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