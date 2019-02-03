Son Dakika Haberleri: Güreşmek İstemeyen Deve Ortalığı Karıştırdı

Güreşmek İstemeyen Deve Ortalığı Karıştırdı

45 dakika önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen deve güreşlerinde, bir deve güreşmek istemeyince panikleyerek seyircilerin arasına daldı.

Güreşmek İstemeyen Deve Ortalığı Karıştırdı, System.String[]
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen deve güreşlerinde, bir deve güreşmek istemeyince panikleyerek seyircilerin arasına daldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Sarayköy Belediyesi tarafından bu yıl 35. kez düzenlenen deve güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar alanı doldururken, develer kıyasıya yarıştı. Güreşmek istemeyen bir deve ise seyircilerin arasına daldı. Alanda bulunan telin üzerine devrilen deve, vatandaşları korkuttu. Vatandaşlar devenin üzerlerine geldiklerini görünce, çevreye kaçıştı. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Devenin sahipleri ise, sakinleştirmek için uzun süre ter döktü. Bu sırada ise alanda sık sık uyarıcı anonslar yapıldı.

Güreşleri izleyen seyirciler arasında da kavga çıktı. Jandarma ekipleri kavga eden gruba müdahale etti. Kavgaya karışanlar tespit edilerek gözaltına alındı.

Öte yandan renkli görüntülerin yaşandığı deve güreşlerinde, 120 pehlivan deve mücadele etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş güneşleri vatandaşların arasında izledi. Festivalde, güreşi kazanan develerin sahiplerine kupa verildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:06 Kaynak: İHA

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