Gürün'de ilk kez soya ekimi yapıldı

Gürün Ziraat Odası öncülüğünde Gürün İlçesine bağlı Sularbaşı Köyü'nde bakterili soya fasulyesi ekimi yapıldı.

Sivas'ta örnek projelere imza atan Gürün Ziraat Odası, Tarım Danışmanları tarafından gerçekleştirilen bakterili soya fasulyesi ekiminde başarılı olunması halinde üretimin ülke geneline yayılması planlanıyor.

Gürün Ziraat Odası Tarım Danışmanı Sonat Çetin, çiftçilere yönelik denenmemiş ürünlerin ekimi konusunda örnek olduklarını belirtip, "Gürün Ziraat Odası Danışmanları biz 5 tarım danışmanı olarak çalışıyoruz. Her tarım danışmanı 70 tane çiftçiyle ilgileniyor. Çiftçilerimizin sıkıntıları, dertleri, ekimleri, ekim takvimleri, hasat zamanı yada yaşadıkları don kuraklık doğal afet bunlarla ilgili her şekilde dosya doldurma destekleme dosyası bunlarla ilgili yardımcı olmaya çalışıyoruz çiftçilerimize yönlendirmeye çalışıyoruz yol göstermeye çalışıyoruz. Çiftçilerimizin ekimin başından sonuna kadar hasat zamanında yaşadıkları tüm aşamalarda çiftçilerimize destek veriyoruz ve yanındayız" dedi.

Soya tohumları torakla buluştu

Gürün bölgesinde hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğunu dile getiren Çetin, "Bu kapsamda Gürün İlçesine bağlı Sularbaşı Köyü'nde bakterili soya fasulyesi ekimini gerçekleştirdik. Çiftçilerimize alternatif tohum denemesi yapıyoruz, tohumun toprağa girişinden hasat zamanına kadar gerekli inceleme ve araştırmaları da yapıyoruz. Çok fazla hayvancılık yapan çiftçimiz olduğu için onlara alternatif hayvan yemi olarak soyayı düşündük. Denememizden iyi sonuçlar alırsak çiftçilerimize daha faydalı daha yardımcı daha ekonomik bir yem temini sağlamış olacağız. Bugün bunun denemesini yapacağız. 5 dönümlük bir arazide. Tohum temin ettik sağ olsun firmada bize yardımcı oldu deneme ekimleri için hem bakteri hem tohumu bize ettiler. Onun denemesini yaparak inşallah çiftçilere faydalı bir şey sağlamış oluruz." Dedi.

Beş tarım danışmanı hizmet veriyor

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe ise 5 tarım danışmanının çiftçilere hizmet verdiğini ifade ederek "Her tarım danışmanına 70 tane çiftçimiz düşüyor toplamda 350 tane. Çiftçimize tarım danışmanlığı hizmeti veriyoruz ama biz tüm 3500 çiftçimize de tarım danışmanlığı konusunda yardımcı olmaya hizmet vermeye çalışıyoruz. Tarım danışmanlarımızın 4'ü bitkisel üretimde biri ise meyve ve bahçe konusunda tarım danışmanlığı yapmaktadır. Tüm çiftçilerimizin bitkisel üretimde otla mücadelede ne ekilmesi gerekiyor, hangi gübre atılması gerekiyor bu konuda yardımcı oluyorlar. Tarım danışmanlarımız ile birlikte Sularbaşı köyünde örnek bir çalışma yapıyoruz. 5 dönümlük bir arazide hiç ekilmemiş soya fasulyesi ekimi yapacağız. Buda Sivas'ımızda örnek bir proje. İlk defa bu bölgede soya ekimi yapıyoruz. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - SİVAS