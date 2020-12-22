Guterres'in BM Libya Özel Temsilciliğine seçtiği Mladenov, görevi kişisel nedenlerle kabul etmedi - Son Dakika

Guterres'in BM Libya Özel Temsilciliğine seçtiği Mladenov, görevi kişisel nedenlerle kabul etmedi

22.12.2020 20:31
Guterres'in BM Libya Özel Temsilciliğine seçtiği Mladenov, görevi kişisel nedenlerle kabul etmedi, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği için seçilen Bulgar diplomat Nickolay Mladenov'un görevi kişisel nedenler yüzünden kabul etmediği bildirildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği için seçilen Bulgar diplomat Nickolay Mladenov'un görevi kişisel nedenler yüzünden kabul etmediği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Libya Özel Temsilciliği için seçtiği, BM Güvenlik Konseyi tarafından da onaylanan Mladenov'un, görevi "kişisel ve ailevi" nedenlerle kabul etmediğini açıkladı.

Dujarric, şu an BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğünü yürüten Mladenov'un 31 Aralık'ta istifa edeceğini söyledi.

Guterrres, Mladenov'un yerine BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü görevine Norveçli diplomat Tor Wennesland'ı atamıştı.

Gassan Selame'nin mart ayında istifa etmesinin ardından BM Libya Özel Temsilciliği görevine halen kimse atanamadı.

Birleşmiş Milletler, Diplomat, Bulgar, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Guterres'in BM Libya Özel Temsilciliğine seçtiği Mladenov, görevi kişisel nedenlerle kabul etmedi - Son Dakika


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