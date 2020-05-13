Güzel havalar mahvetmesin - Son Dakika

KBB uzmanı Op. Dr. Emel Peru Yücel, "Sizi bu güzel havalar mahvetmesin" diyerek alerjik rinit mevsimine dikkat çekti.



Medicana Hastanesi Kulak Burun Boğaz uzmanı Op.Dr. Emel Peru Yücel, bir çok kişinin şu günlerde alerji ve polenler nedeniyle açık alanlara çıkmaktan çekindiğini belirtip, alerjisi olanları güzel havaların mahvetmemesi alınması gereken önlemlere değindi.



Alerjik rinit nedir?



Yücel, alerjik rinitin burun içini kaplayan mukozanın alerjik nedenli iltihaplanması ile ortaya çıktığını belirtip, "Alerjik yatkınlığı olan kişilerde daha sık görülür. En sık görülme nedeni havada uçuşan polenlerdir. Kendiliğinden geçme ihtimali çok düşüktür. Bilimsel çalışmalara göre, toplumun yaklaşık beşte birinin alerjik rinitli olduğu belirtilmektedir. Alerjik rinit olan kişilerde sosyal ve psikolojik sorunlar daha sık görülmektedir" dedi.



Belirtileri neler?



Yücel, alerjik rinitin belirtilerini ise su şekilde sıraladı; "Burun akıntısı ve burun tıkanması, gözlerde sulanma ve kaşıntı, aksırma, öksürme ve boğaz ağrısı, boğazda, burunda veya üst damakta kaşıntı, sinüslerde baskı ve yüzde ağrı, gözaltlarının şişmesi ve mavimsi bir renk alması, koku ve tat duyularında azalma, çocuk hastalarda sık sık ellerini buruna sürtme ve kaşıma hareketi, yorgunluk, algılama güçlüğü, uyku bozukluğu, bazen bu belirtilere hırıltılı solunum eşlik edebilir, öksürük ve baş ağrısı olur. Mevsimsel alerjik rinit: Çoğunlukla havada uçuşan ağaç, çayır ve ot polenlerine bağlı olarak oluşur. Yaşanılan coğrafi bölgeye göre polen miktarları değişebilir. Kuru ve rüzgarlı havalarda polen miktarları daha yoğundur ve alerjik rinit bulgularında artış görülebilir. Alerjik rinitte: Daha çok ev tozu akarı, küf mantarı, hamamböceği, hayvan tüyü gibi ev içi alerjendir"



Alerjik rinitin tanısı nasıl konulur?



Yücel, alerjik rinitin tanısında ilk etapta belirtilere dikkat edildiğini ifade edip, "Alerjik rinit tanısında en önemli nokta hastanın hikayesidir. Hekimler, alerjik rinit tanısı için öncelikle hastada görülen belirtileri inceler. Belirtilerin hangi mevsimde, ne ile karşılaşıldığında, nasıl ortaya çıktığı teşhis için önemlidir. Nasıl tedavi edilir? Alerjik rinitin tedavisinde, bulguları tetikleyen alerjenlerden kaçınma ve ilaç tedavisi esastır. Birçok hastanın şikayetleri bu şekilde kontrol altına alınabilir. En sık kullanılan ilaçlar; alerjenin etkisini azaltan antihistaminikler ve kortizon içeren burun spreyleridir. Alerjik rinitin tedavisinde hekim tarafından, antihistaminik denilen ve alerjenle karşılaşıldığında olaya neden olan madde salınımını engelleyen ilaçlar kullanılır. Tedavinin ana esasları alerjen uyaranlarla temasın kesilmesi, ilaç tedavisi, hiposensitizasyon (aşı tedavisi) olmakla birlikte; alerji nedeniyle oluşan burun eti ve sinüzit, polip gibi sorunlara yönelik olarak cerrahi tedavilerin de uygulanması gerekli olabilir" dedi.



Nelere dikkat edilmeli



Yücel, alerjik rinite karşı dikkat edilmesi gerekenleri ise şu şekilde sıraladı. "Tozlu ve polenli ortamlarda bulunmayın. Polenlerin uçuştuğu mevsimlerde kapı ve pencereler kapalı tutun. Özellikle kaloriferli evlerde hava nemlendiricileri kullanın. Oda havasının temizliğine dikkat edin. Evde hayvan ve bitki bulundurmayın. Tüylü ve yünlü battaniyeler kullanmayın. Toz barındırabilecek tarzda kilim, halı gibi ev eşyaları kullanmayın. İlaçlarınızı hekiminizin önerdiği şekilde kullanın. Genel sağlık kurallarına uyun. Her gün egzersiz yapın, sigarayı bırakın, dengeli beslenin" - SİVAS