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GYİAD'ın 18. dönem başkanı Fuat Pamukçu oldu - Son Dakika

GYİAD'ın 18. dönem başkanı Fuat Pamukçu oldu

28.06.2021 10:18
GYİAD'ın 18. dönem başkanı Fuat Pamukçu oldu, System.String[]

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği, 24 Haziran'da 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı yaptı.

Yeni yönetim kurulunun da seçildiği toplantıda GYİAD'ın 18. dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı Fuat Pamukçu oldu. 2009 yılından beri GYİAD üyesi olan Pamukçu, 17. dönemde başkanlığı Yiğit Savcı'dan devralarak göreve gelmişti. 24 Haziran itibariyle ikinci kez başkan seçilen Pamukçu, önceki dönemlerde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Üye İlişkileri Eş Başkanlığı görevlerinde bulunmuş; GYİAD'ın Dijital Çalışma Grubu başkanı olarak çok sayıda etkinlik ve konferans gerçekleştirmişti.

Önceliğimiz istihdam ve eğitim

Pamukçu, 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Tüm dünyada pandemi ilan edilen bir dönemde, her alanda oldukça köklü değişikliklere maruz kaldık. Bu dönem, hepimiz için ezberlerin bozulduğu, oyunun kurallarının yeniden belirlendiği ve 'Yeni Normal' kavramının hayatımıza girdiği bir çağ olarak, hafızalarda yerini aldı. Diğer yandan ülkemizde TL'nin yaşadığı değer kaybı, istihdam oranları, pandemi ile ekonomilerin olumsuz etkilenmesi sebebiyle daha çok çalışmamız, üretmemiz ve ihracat yapmamız gereken bir döneme girdik. Biz de bu sürece adapte olurken, ülkemiz ve genç nesiller adına katkı sağlamaya odaklanarak birçok önemli çalışmaya imza attık. Genç iş dünyasının temsilcileri olarak "Gençliğin potansiyeli, Türkiye'nin potansiyelidir" mottosuyla ve gençlerimize liderlik etmek hedefiyle pek çok projeyi hayata geçirdik.

'Türkiye'de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu' 17. dönemin en çok üzerinde çalıştığımız projesi oldu. Raporu kapsamlı olarak ele aldığımız GYİAD Genç İstihdam ve Teknoloji Zirvesi ile Türkiye'de gençliğin ihtiyaç ve sorunlarına çözümler üretmeyi, konuya dair farkındalık yaratmayı amaçladık. Bu rapor, özellikle eğitim ve girişimcilik alanlarında reformist adımlar atılması gerektiğini vurguluyor. Raporda ortaya koyulan verilerden hareketle, genç istihdamına yönelik atılacak kapsamlı adımların, ülkemizin geleceğini çok daha iyi şekillendireceğine inanıyoruz.

Yine geçtiğimiz dönemde, GYİAD'ın sürdürülebilir projelerinden biri olmasını hedeflediğimiz; gençlerin dijital çağda evrilen çalışma biçimlerine adapte olması adına kurguladığımız GYİAD MBA Programı'nı ilk kez hayata geçirdik. 1500 başvurudan seçilen sadece 18 kişinin program süresince eğitimlerinin yanı sıra, kariyer gelişimleri boyunca mentorluk desteklerinde yanında olmaya odaklanan bir program yarattık. Önemi her geçen gün artan; özellikle pandemi sonrasında daha da kritik hale gelen tarımsal faaliyetler konusunda verimliliği artırmak ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla, teknoloji ve bilgiye dayalı bir proje olan 'Akıllı Tarım Teknolojileri Online Eğitimi'ni düzenledik. Global ölçekte tartışılan çevre ve iklim, yeşil ekonomi ve dijitalleşme gibi konular kapsamında, önceki dönemlerde olduğu gibi dijital içerikli projelerimize GYİAD Dijital Talks adı altında devam ettik. Alanında önder isimlerle, Dijital Dönüşümden Yeni Normale uyum sağlama sürecine ışık tutmak amacıyla tasarladığımız GYİAD Digital Talks projemizin ilk aşaması, Nisan ayında Clubhouse uygulaması üzerinden gerçekleşti. Diğer taraftan iklim konularında farkındalık yaratmak adına Çevresel Sürdürebilirlik Çalışma Grubu kurarak İklim Değişikliği, Çevre ve Sürdürülebilirlik Danışmanı Prof. Dr. Levent Kurnaz liderliğinde iklim bültenleri yayınlamaya başladık.

Dönemin son çalışması ise üyelerimizin bir parçası olduğu aile şirketleri ve holdinglerin hikayelerini anlatan; genç nesillere ilham olmak gayesiyle yaratılan GYİAD'in Vaka Kitapları serisinin 3. çalışması "Yeni Neslin Rotası" kitabı oldu.

GYİAD olarak 35. yılımızı kutlarken, sürdürülebilir projeler ve devamlılık bizim için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda geçmiş dönemlerde takip ettiğimiz konuları bu dönem de odağımızda tutacağız. Dijital trendlerin ışığında e-ihracat konusuna eğileceğiz. Eğitim alanında dönüşümün parçası olmak adına GYİAD MBA Programı'nı devam ettireceğiz. İklim ve çevre konularında farkındalık yaratmak ve çözümün parçası olmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle kadınların ve gençlerin istihdam edilerek ekonomiye kazandırılması gibi konulara da büyük bir hassasiyetle eğilmeyi planlıyoruz."

Yeni yönetim açıklandı

Yeni dönemde birçok farklı projeye imza atılacağını belirten Pamukçu, her sektörden, farklı profillerden ilgi çekici projeleri yürütecek ve GYİAD'ı ileriye taşıyacak vizyoner bir ekip kurduklarını ifade etti. Ekibin sivil toplum konularında deneyimli ve önemli projelere imza atmış, dinamik ve genç olduğunu belirten Pamukçu, önümüzdeki 2 sene boyunca GYİAD için yorulmadan çalışacaklarını vurguladı.

Yeni yönetimde GYİAD Başkan Yardımcıları olarak İbrahim Arınç, Özgül Topkan Koruyan, Başak Öğütken ve Ayşe Arkan görev alırken, yönetim kurulu üyeleri Vefa Reşat Moral, İrem Pehlivanoğlu Gürkaş, Faruk Furkan Reis, Denise Nart, Gökçen Müftüoğlu Çapa, Fatih Uysal ve İsmail Nuri Elkoca oldu.

GYİAD'ın 18. dönem başkanı Fuat Pamukçu oldu

İstihdam, İhracat, Türkiye, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel GYİAD'ın 18. dönem başkanı Fuat Pamukçu oldu - Son Dakika


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