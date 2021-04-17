Haber alınamayan 2 kız çocuğu Avcılar'da bulundu - Son Dakika

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Haber alınamayan 2 kız çocuğu Avcılar'da bulundu

İSTANBUL - Esenyurt'ta dün öğlen kaybolan 11 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğu ekipler tarafından Avcılar Firüzköy'de boş bir arsada bulundu.

Dün öğlen saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde ortadan kaybolan 11 ve 13 yaşındaki Kardelen Koçak ve Elif Baysu, Avcılar Firüzköy Mahallesi'nde boş bir arsada otururken ekipler tarafından bulundu. İkili işlemleri için Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Çocuklar neden evden habersiz ayrıldıkları ise henüz ortaya çıkmadı.