Hindistan'ın Asırlık Ram Leela Geleneği Mumbai'de Yaşatılıyor - Son Dakika
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Hindistan'ın Asırlık Ram Leela Geleneği Mumbai'de Yaşatılıyor

08.10.2022 15:32
Hindistan'ın Asırlık Ram Leela Geleneği Mumbai'de Yaşatılıyor

HABER: Hindistan'ın asırlık Ram Leela geleneği Mumbai'de yaşatılıyorÇEKİM LİSTESİ: Ram Leela'dan çeşitli görüntülerHABERİN İÇERİĞİ: Mumbai'de, Navratri kutlamalarının (Dussehra) 10.

HABER: Hindistan'ın asırlık Ram Leela geleneği Mumbai'de yaşatılıyor

ÇEKİM LİSTESİ:

Ram Leela'dan çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Mumbai'de, Navratri kutlamalarının (Dussehra) 10. gününe denk gelen Çarşamba günü, asırlık Hint halk draması "Ram Leela" (diğer adıyla Ramlila) sanatçıları biraraya getirdi.

Ram Leela, Dussehra Festivali'nin en çok konuşulan bölümlerinden biri. Bu tiyatro deneyimi her aşamasında yüzlerce kişi tarafından izleniyor. Hindistan'da Ram Leela geleneği 1950'ye kadar uzanıyor, o zamandan beri Ram Leela geleneğini sürdürmek için her sene düzenleniyor.

Ram Leela, Hindu kültürünün önemli bir parçası. Bu oyun 2008 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alındı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hindistan'ın Mumbai şehrinden bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Asırlık Ram Leela Geleneği Mumbai'de Yaşatılıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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