CANAN KAFTANCIOĞLU'NA ERDOĞAN'A YÖNELİK AÇIKLAMALARI NEDENİYLE "HAKARET" SORUŞTURMASI - Son Dakika
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CANAN KAFTANCIOĞLU'NA ERDOĞAN'A YÖNELİK AÇIKLAMALARI NEDENİYLE "HAKARET" SORUŞTURMASI

15.08.2022 17:09
CANAN KAFTANCIOĞLU'NA ERDOĞAN'A YÖNELİK AÇIKLAMALARI NEDENİYLE "HAKARET" SORUŞTURMASI

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, DHAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerin incelenmesi sonucunda İstanbul Planlama Ajansı merkezinde 12 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıda, Canan Kaftancıoğlu'nun konuşmasında Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca soruşturma yürütülecek.

CUMHURBAŞKANI'NIN AVUKATLARI DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUÖte yandan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatlarınca da Cumhurbaşkanı hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak cezalandırılması talep edildi.


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Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Diktatör' diyen Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Diktatör' diyen Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Canan Kaftancıoğlu ne dedi? Canan Kaftancıoğlu ne ile suçlanıyor, ne ceza aldı? Canan Kaftancıoğlu ne dedi? Canan Kaftancıoğlu ne ile suçlanıyor, ne ceza aldı?
Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Recep Tayyip Erdoğan, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CANAN KAFTANCIOĞLU'NA ERDOĞAN'A YÖNELİK AÇIKLAMALARI NEDENİYLE 'HAKARET' SORUŞTURMASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: CANAN KAFTANCIOĞLU'NA ERDOĞAN'A YÖNELİK AÇIKLAMALARI NEDENİYLE "HAKARET" SORUŞTURMASI - Son Dakika
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