Canan Kaftancıoğlu ne dedi? Canan Kaftancıoğlu ne ile suçlanıyor, ne ceza aldı?

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Recep Tayyip Erdoğan, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › CANAN KAFTANCIOĞLU'NA ERDOĞAN'A YÖNELİK AÇIKLAMALARI NEDENİYLE 'HAKARET' SORUŞTURMASI - Son Dakika

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