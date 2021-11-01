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6. Siirt Kitap Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika

6. Siirt Kitap Fuarı kapılarını açtı

01.11.2021 16:49
6. Siirt Kitap Fuarı kapılarını açtı

Siirt'te "Geleceğe bir kitap aç" temasıyla düzenlenen " 6. Kitap Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Siirt'te "Geleceğe bir kitap aç" temasıyla düzenlenen " 6. Kitap Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Valilik himayesinde, Siirt Belediyesinin ev sahipliğinde 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen kitap fuarı törenle açıldı.

Törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, emeği geçenlere, katkı sunanlara ve davete katılan tüm yazar ve yayınevlerine teşekkür etti.

Siirt'in, 12 bin yıllık köklü geçmişi, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle, hoşgörünün ve sevginin barışla yoğrulduğu bir kent olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, kentte farklı dillerin ve kültürlerin yıllardır barış ve kardeşlik içinde yaşadığını söyledi.

Hacıbektaşoğlu, geçen yıl salgın nedeniyle ara verdikleri kitap fuarının, ilin kültürel hayatının vazgeçilmez bir etkinliği haline dönüştürülmesi, daha çok vatandaşın, gencin, çocuğun kitapla buluşturulması amacıyla her geçen yıl daha da büyüdüğünü ifade ederek, kitap fuarının artık il için gelenekselleştiğini gördüklerini bildirdi.

Siirt'in ve bölgenin kültürel zenginliğine önemli katkılar sağlayan fuarda, ülkenin çok değerli edebiyatçıları, düşünürleri ve yazarlarının söyleşi programları düzenleneceğini, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapılacağını ve öğrencilere hediye çekleri verileceğini aktaran Hacıbektaoğlu, öğrencilerin bu hediye çekleri ile beğendikleri kitaplarla buluşacağını kaydetti.

Hacıbektaoğlu, "Amacımız, okuma kültürünü yaygınlaştırmak, vatandaşları okumaya teşvik etmek, geleceği kitapla kurma bilincini genişletmek, okuyan, araştıran ve sorgulayan bir nesil oluşturmak." dedi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ise kültür ve medeniyet şehri olan Siirt'in farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir kitap şehri olduğunu belirtti.

Terör örgütü PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te gerçekleştirdiği olaylarda Siirt'te kütüphanenin tahrip edildiğine değinen Aktay, "O güzel kütüphane yerinde durmuyor. Anıları, okuduğum kitaplar gitti. Ama Siirt'te hiçbir zaman kitap eksik olmadı, olmayacak. Siirt'te artık kitaplar fuarlarla geliyor." ifadelerini kullandı.

Fuara onur konuğu olarak katılan İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy da, Siirt'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Çocuk ve gençlere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Ersoy, "Benim hayatımda kitapların çok büyük yeri var. Dedemin hayatında da çok büyük yeri vardı. Dedemin bir kitabı 20 defa okuduğu söylenir. Annelerden, babalardan ve gençlerden rica ediyorum, bol bol kitap okuyun. Kitap size en güzel dosttur." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Emine Benek, bu tür etkinliklerin yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, fuarların devam etmesini istedi.

Fuara babasıyla gelen Hüseyin Nazlıcan da hayatında kitabın çok büyük önemi olduğunu anlatarak, dağıtılan hediye çekiyle sevdiği 2 kitabı aldığını söyledi.

Fatma Aşkara ise fuarın muhteşem bir atmosfere sahip olduğunu dile getirerek, herkesi kitap fuarına davet etti.

6. Siirt Kitap Fuarı kapılarını açtı
6. Siirt Kitap Fuarı kapılarını açtı
6. Siirt Kitap Fuarı kapılarını açtı
6. Siirt Kitap Fuarı kapılarını açtı
6. Siirt Kitap Fuarı kapılarını açtı

15 Temmuz, Turizm, Kitap, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 6. Siirt Kitap Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika


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