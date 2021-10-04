Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri ile polisler sevk edildi.

Tüm çabalara rağmen Aktaş'ı bulamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

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