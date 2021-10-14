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AHLAT'TA PATATESTEN 500 MİLYON LİRA GELİR BEKLENİYOR - Son Dakika

AHLAT'TA PATATESTEN 500 MİLYON LİRA GELİR BEKLENİYOR

14.10.2021 14:07

TÜRKİYE'nin önemli patates havzalarından olan Bitlis'in Ahlat ilçesinde patates sökümlerine başlandı.

TÜRKİYE'nin önemli patates havzalarından olan Bitlis'in Ahlat ilçesinde patates sökümlerine başlandı. Patates üretiminde Türkiye'de 9'uncu sırada yer alan Ahlat'ta bu yıl 500 milyon TL gelir bekleniyor.

Tarihi ve kültürel değerleriyle bilinen Bitlis, verimli topraklarıyla da önemli yer tutuyor. 8,5 milyon dekar arazisi, 1 milyon 300 dönüm tarımsal arazi varlığı, 1 milyon 800 bin dekar orman varlığı, yayla ve meralarıyla ünlü Bitlis'in Ahlat ilçesi ise Türkiye'nin önemli patates havzaları arasında bulunuyor.

Patates sökümünün yapıldığı tarlalarda inceleme yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, 43 bin dekarlık alanda yemeklik patates üretiminin olduğunu söyledi. Çiftçinin hasattan memnun olduğunu ve 500 milyon lira gelir beklediklerini kaydeden Çelik, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20 gün önce başlayan patates sökümleri, yaklaşık 15 gün daha sürecek. 2021 yılındaki rekoltemizin ise 230 bin ton civarında olmasını bekliyoruz. Bu sene fiyatlar da iyi durumda. Tarlada ürünün fiyatı yaklaşık 2 TL civarında. Bu da çiftçimizin yüzünü güldürüyor. Yemeklik patatesin yanı sıra tohumluk patates üretiminin de merkezlerindeniz. Yemeklik patateste Türkiye'nin yüzde 4'ünü karşılıyoruz. Sıralama olarak da Türkiye'de 9'uncu sıradayız. Aynı şekilde tohumluk ihtiyacın bir kısmını da karşılıyoruz. Biz 12 bin dekarlık alanda tohumluk patates üretiyoruz. Bu seneki tohumluk patates üretimimizin de 80 bin ton civarında olmasını bekliyoruz. Tohumluk patates fiyatlarımız da bu sene iyi durumda."

'30 BİNE YAKIN TARIM İŞÇİSİ GÖÇÜ OLDU'

Hasat dönemlerinde yaklaşık 30 bine yakın tarım işçisine istihdam sağladıklarını da belirten Çelik, "Nisan ayından itibaren tarla hazırlıklarımız başlıyor. Ekim, bakım, sulama ve hasat dönemlerinde istihdam olanağı sağlıyoruz. 2021 yılında yaklaşık 30 bine yakın tarım işçisi göçü oldu. Biz işçilerimizin sağlığını önemsiyoruz. Pandemi sürecinde sağlıklarını yakından takip ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını İl Müdürlüğümüz ve paydaş kurumlarla gideriyoruz. Şu anda bulunduğumuz tarlada yerli ve milli çeşitlerimizi ektik. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın talimatları oldu. İlimizde 15 çeşit patates yetişmekte. Ancak son 2-3 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yerli ve milli tohuma yönelme oldu. Veriminde dekara 8 tondan fazla olduğunu gördük. Adaptasyonu yüksek, hastalıktan ari, bölgemizin iklim koşullarına uygun dayanıklı bir çeşit olduğunu fark ettik. Bölgemizde bu çeşitlerin yaygınlaşmasını bekliyoruz. Yerli çeşitlerimizi bütün çiftçilerimize de öneriyoruz" diye konuştu.

Tohumluk patates üreticisi Mesut Subaşı ise şu anda milli çeşitlere önem verdiklerini söyleyerek, '20 yıllık tohum üreticisiyim. 2021 yılında 2 bin 500 dekar tohumluk patates ektim. 15 çeşit patates tohumu üretiyorum. Şu anda milli çeşitlerimize öncelik veriyoruz. Soylu, bahar, Asya cinsi patateslerimize öncelik verdik. Bu patateslerle diğerlerini karşılaştırdığımız zaman yüzde 30 daha fazla verim almaktayız. Şu anda tarlamızda soylu ve Asya cinsi patatesin sökümünü yapıyoruz. 9 ton civarında verim aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

AHLAT'TA PATATESTEN 500 MİLYON LİRA GELİR BEKLENİYOR
AHLAT'TA PATATESTEN 500 MİLYON LİRA GELİR BEKLENİYOR
AHLAT'TA PATATESTEN 500 MİLYON LİRA GELİR BEKLENİYOR
AHLAT'TA PATATESTEN 500 MİLYON LİRA GELİR BEKLENİYOR

Türk Lirası, Türkiye, Bitlis, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AHLAT'TA PATATESTEN 500 MİLYON LİRA GELİR BEKLENİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: AHLAT'TA PATATESTEN 500 MİLYON LİRA GELİR BEKLENİYOR - Son Dakika
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