Alabora olan botta kaybolan Muaz, denizden ve havadan aranıyor(2)
26.10.2021 13:33
CANSIZ BEDENİ BULUNDUŞarköy'ün Mürefte Mahallesi açıklarında alabora olan botta denize düşerek kaybolan Muaz Bellikli'nin cansız bedenine ulaşıldı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Şarköy'ün Mürefte Mahallesi açıklarında alabora olan botta denize düşerek kaybolan Muaz Bellikli'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sürdürdüğü arama kurtarma çalışmarında Bellikli'nin cansız bedeni olayın meydana geldiği yere 200 metre mesafedeki kayalıklar arasında bulundu. Bellikli'nin cesedi kıyıda bekleyen sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayda dün cansız bedeni bulunan Metin Altan'ın memleketi Hatay, Muaz Bellikli'nin cenazesinin de memleketi Aksaray'a götürülüp, toprağa verileceği belirtildi.
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