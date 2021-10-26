Aladağ'da orman yangınından etkilenen ailelere konteyner ev yardımı - Son Dakika

Adana'nın Aladağ ilçesinde, orman yangınından etkilenen mahalle sakinlerine konteyner ev dağıtımına başlandı.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, Topallı Mahallesi'nde evi zarar gören vatandaşlar için 11 konteyner ev dağıtılacağını söyledi.

Yapımı tamamlanan 5 konteynerin kurulumunun tamamlandığını belirten Akgedik, "İlçe Kaymakamımız Berker Çırak ile hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle temin ettiğimiz konteyner evleri, kış şartları ağırlaşmadan yangında evi yanan vatandaşlarımıza ulaştırmaktan dolayı memnun olduk. Devletimizin de desteğiyle en kısa zamanda kalıcı konut yapımına da başlanacak." dedi.

Akgedik, diğer konteynerlerin de 2 Kasım'a kadar ailelere teslim edileceğini dile getirdi.