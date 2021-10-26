Alev topuna dönen otomobilin freni boşalınca büyük panik yaşandı - Son Dakika

Alev topuna dönen otomobilin freni boşalınca panik yaşandı

Bir anda yanarak yokuş aşağı inen otomobili görenler ne yapacağını şaşırdı

Şans eseri park halindeki başka bir aracın arasındaki ağaca çarparak duran otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürülebildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yanan bir araç, itfaiyenin müdahalesi sırasında alevlerin etkisiyle freni boşalınca yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Alev topu haline gelen otomobilin aşağı doğru indiğini görenler ne yapacağını şaşırırken otomobil şans eseri şerit değiştirip bir ağaca çarparak durabildi. Otomobildeki alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki işyeri ve araçlara sıçramadan söndürüldü.

Olay Alanya İlçesi, Cikcilli Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Samet Korkmaz adlı vatandaşın park halindeki otomobilin alev aldığını görenler hemen 155 Acil çağı Merkezine bilgi verdi. Motor kısmında başlayan alevler bir anda otomobilin tamamını sararken itfaiye de müdahale etmeye başladı. İtfaiyenin müdahalesinin başladığı anda alevlerin etkisiyle fren sistemi zarar gören otomobil yokuş aşağı hareket etmeye başladı.Bulunduğu yerden şerit değiştirip sokağın sol tarafına doğru ilerleyen aracı görenler aracın ilerlediği yönde işyeri ve başka otomobiller olunca önce ne yapacaklarını şaşırdı. Otomobil şans eseri park helindeki başka bir otomobile çarpmadan kaldırıma ve ağaca çarpıp durdu. Alevlerin arasında neredeyse kaybolan otomobil, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 15 dakikada söndürüldü.

Araç sahibi aracını iş yerinin önüne park ederek çalışmaya başladığını o esnada komşularından aracının yandığı şeklinde bağrışmalar duyarak dışarı çıktığını söyledi..