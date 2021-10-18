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Ardahan'da 12 bin 820 kök kenevir imha edildi - Son Dakika

Ardahan'da 12 bin 820 kök kenevir imha edildi

18.10.2021 10:03
Ardahan'da 12 bin 820 kök kenevir imha edildi

Ardahan'da boş arazide kendiliğinden yetiştiği belirlenen 12 bin 820 kök Hint keneviri görevlilerce yakılarak imha edildi.

Ardahan'da boş arazide kendiliğinden yetiştiği belirlenen 12 bin 820 kök Hint keneviri görevlilerce yakılarak imha edildi.

Çıldır İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği Ateş'in de desteğiyle Kurtkale ve Kayabeyi köyleri bölgesinde boş arazide kendiliğinden Hint keneviri yetiştiğini belirledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde Kurtkale ve Kayabeyi köyü bölgesinde 12 bin 820 kök Hint keneviri sökülerek bir araya toplandı.

Kenevirler daha sonra yakılarak imha edildi. - ARDAHAN

Ardahan'da 12 bin 820 kök kenevir imha edildi
Ardahan'da 12 bin 820 kök kenevir imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı, Hint Keneviri, Hisarcık, Ardahan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da 12 bin 820 kök kenevir imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da 12 bin 820 kök kenevir imha edildi - Son Dakika
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