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Artuklu Çok Katlı Otopark Projesi devam ediyor - Son Dakika

Artuklu Çok Katlı Otopark Projesi devam ediyor

05.10.2021 14:11
Artuklu Çok Katlı Otopark Projesi devam ediyor, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi, merkez Artuklu ilçesinde yaşanan otopark sorununu ortadan kaldırmak için 2 katlı 500 araçlık Çok Katlı Otopark Projesinin çalışmalarına hızla devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, merkez Artuklu ilçesinde yaşanan otopark sorununu ortadan kaldırmak için 2 katlı 500 araçlık Çok Katlı Otopark Projesinin çalışmalarına hızla devam ediyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Fen İşleri Daire Başkanlığı, son yıllarda artan nüfus ve turizm potansiyelinin yoğunluğundan dolayı ortaya çıkan otopark sorununu ortadan kaldırmak, trafiği rahatlatmak ve şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için merkez Artuklu ilçesine yapacağı Çok Katlı Otopark Projesini hayata geçirdi.

2 katlı ve 500 araçlık otopark Mardin Valiliği arkasında bulunan 7 bin 500 metrekare alanda yapılıyor. Şehrin merkezinde bulunan otopark, vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlayacak. Yer altında bulunacak katlı otoparkın üzerine yapılacak yeşil alan ise merkeze ayrı bir hava katacak. Yeşil alan içerisinde vatandaşların dinlenebileceği, rahat nefes alabileceği ve çocukların da oynayabileceği oyun ve yeşil alanlar yapılacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin öz kaynakları ile yapılan projenin bir an önce bitirilmesi hedefleniyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mahmut Demirtaş, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artuklu Çok Katlı Otopark Projesi devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artuklu Çok Katlı Otopark Projesi devam ediyor - Son Dakika
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