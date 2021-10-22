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Ayten öğretmenin orman yangını sonrası hayvan hassasiyeti iyilik hareketine dönüştü - Son Dakika

Ayten öğretmenin orman yangını sonrası hayvan hassasiyeti iyilik hareketine dönüştü

22.10.2021 11:01
Ayten öğretmenin orman yangını sonrası hayvan hassasiyeti iyilik hareketine dönüştü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını sonrası beraberindekilerle yanan alanlarda yaralı bulduğu hayvanların tedavisini yaptıran öğretmen Ayten Aktepe, yaban hayvanları için de bölgeye yiyecek bırakıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını sonrası beraberindekilerle yanan alanlarda yaralı bulduğu hayvanların tedavisini yaptıran öğretmen Ayten Aktepe, yaban hayvanları için de bölgeye yiyecek bırakıyor.

İlçedeki özel okulda görev yapan 35 yaşındaki Aktepe, 31 Ağustos'ta Fethiye'de çıkan orman yangınını haber aldıktan sonra bölgeye gitti.

Tek başına yanan alanlarda yaralı hayvan arayışına giren Aktepe'ye bir süre sonra birçok kişi destek verdi.

Yaklaşık 160 kişiden oluşan gönüllü ekiple çalışmalarına yön veren Aktepe, Fethiye ile Seydikemer ilçelerinde çok sayıda yaralı kaplumbağa, domuz, yılan, Arap tavşanını belediyelerin destekleriyle tedavi ettirdi.

Yangınların sönmesinin ardından Aktepe ve ekibi, bölgedeki yaban hayvanlarına yiyecek desteği sağlamaya karar verdi.

Aktepe'ye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediye yetkilileri mama ve saman desteği sağladı. Pazarlardan toplanan yeşillikler ve mamalar, yanan alanlara bırakılıyor.

"Hayvanların aç kalmaması için çabalıyoruz"

Aktepe, AA muhabirine, yangının ardından tamamen gönüllülerden oluşan ekiple her gittikleri bölgede çevre temizliği yaptıklarını söyledi.

Yaralı hayvanları tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aktepe, "Yabani hayvanlar konusunda uzman kişilere ve ormancılara sorarak gösterdikleri bölgelere hayvanlar için yiyecek bırakıyoruz. Bakanlık temsilcileri de bu süreçte bize çok destek oldu. Bölgedeki hayvanların aç kalmaması, şehir merkezlerine, yollara inmemesi için çabalıyoruz. Alanlar yeşerene kadar gönüllülerle çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Seydikemer Belediyesinde görevli veteriner hekim Berke Demiröz ise bölgede yaralanan birçok hayvanı tedavilerinin ardından doğaya kavuşturduklarını dile getirdi.

Besleme çalışmalarına gönülden destek verdiklerini vurgulayan Demiröz, "Yangın anında kaçan hayvanlar yine geri gelecek. Döndüklerinde aç kalmamaları için besleme desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayten öğretmenin orman yangını sonrası hayvan hassasiyeti iyilik hareketine dönüştü - Son Dakika


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