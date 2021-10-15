Başbakan Kişida'dan genel seçimler için "Japonya'nın geleceği" vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ay sonunda düzenlenecek olağan genel seçimlerle Japonya'nın geleceğine karar verileceğini belirtti.

Başbakan Kişida, Temsilciler Meclisi (Şuugiin) Sözcüsü Oşima Tadamori'nin meclisin feshedildiğini ilan etmesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında, seçim yoluyla meclisin bir an önce yeniden şekillenmesine ve başlıca politikaları daha da somutlaştırmak için çalışmaları hızlandırmaya ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Seçimin Japonya'nın geleceğine karar vereceğini belirten Kişida, Kovid-19 salgını sonrasında ülkenin ekonomik ve sosyal sisteminin inşaya ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Kişida, "Japonya halkından talebim bu geleceği en iyi şekilde inşa edebilecek lideri seçmeleri." ifadelerini kullanarak, "Salgınla mücadele etmek ve ekonomiyi rayına oturtmak için var gücümüzle çalışmalıyız." diye konuştu.

Kampanya döneminin sert geçeceğini ve kesin sonuçlara kadar mücadelelerini sürdüreceklerini aktaran Kişida, seçim sonrası Kovid-19'a karşı alacağı önlemleri ve ekonomiye yönelik düşüncelerini de paylaştı.

Kovid-19 ve ekonomi

Kişida, salgınla mücadele kapsamında hastane yatak kapasitelerinin genişletileceğini, aşı dozlarının artırılacağını ve ağızdan anti-viral ilaçların yaygınlaştırılacağını söyledi.

Parti içi seçim kampanyası döneminde vurguladığı "orta sınıfın büyümenin meyvelerinden pay edinebileceği yeni kapitalizmi" işaret eden Kişida, seçimin akabinde kapsamlı ve cesur bir ekonomik paketin uygulamaya alınacağını vurguladı.

Servet dağılımının sadece piyasalara bırakılmayacağını aktaran Kişida, "Hem özel hem kamu sektörünün rollerini oynayabilmesini sağlayıp halkın refahını artırmayı hedefliyoruz. Sadece istihdamı artırmayacak, her bir işçinin gelirini de yükselteceğiz." diye konuştu.

Görevlendirdiği bakanların ulusal güvenlik stratejisini ve ilgili savunma programlarını revize etmeye hazırlandıklarını anlatan Kişida, Japonya'nın savunmasını da güçlendirmeyi planladıklarını kaydetti.

Japonya'da, kampanya dönemi 19 Ekim'de başlatılacak milletvekili olağan genel seçimleri 31 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Şuugiin'de bulunan 465 koltuktan 289'u tek koltuklu seçim bölgesinden, kalanı ise 11 bölgesel seçim blokundan nispi temsil yoluyla seçiliyor.