İSTANBUL-'BEST OF RUMELİ 2021' ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika

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Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL DHA

Anadolu ile Balkan dünyasını birleştiren en güçlü köprü olma hedefiyle düzenlenen 'Best of Rumeli 2021' ödülleri sahiplerine verildi.

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu'nun Demirören Medya Grubu sponsorluğunda düzenlediği 'Best of Rumeli 2021' ödülleri için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 20.00'da tören düzenlendi. Tören kapsamında ödül verilen bazı sanatçılar sahneye çıkarak şarkılar söyledi.

Ardından Rumeli Dernek Federasyonu üyelerinin oylarıyla ödüle layık görülenlere çeşitli kategorilerde ödülleri takdim edildi.

ÖDÜL SAHİPLERİ

En İyi Duayen Sanatçı Muammer Ketencioğlu, En İyi Rumeli Müziği Yapan Sanatçı Rumelili Doğan, En İyi Radyo Program Yapımcısı Hopsa Ayhan, En İyi Ulusal Radyocu Emre Mutlu Radyo D, En İyi Kadın Oyuncu Demet Evgar, En İyi Erkek Oyuncu Can Nergis, En İyi Gazeteci Yalçın Bayar, En İyi Kadın Sanatçı Gülçin Ergül, En İyi Erkek Sanatçı Özgün Uğurlu, En İyi Yazar Alev Alatlı, En İyi TV Programcısı Güneri Cıvaoğlu, En İyi Sporcu Melih Mahmutoğlu, En İyi Akademisyen Profesör Yusuf Hamzaoğlu

En İyi Modacı Perihan Akı, En İyi Film BKM Annemin Yarası, En İyi Senarist Gani Müjde, En İyi Aranjör Serkan Balkan, En İyi Rumeli Albümü Suzan Kardeş, En İyi Rumeli Kültür Elçisi Serkan Çağrı, En İyi Çıkış Yapan Rumeli Ses Sanatçısı Rumeli Ayhan, En İyi Sosyal Medya Fenomeni Belma Karaköse, En İyi Elena Ristevska Makedon Sanatçı, En İyi Boşnak Sanatçı Hanka Paldum, En İyi Arnavut Sanatçı Big Mama, En İyi Magazin Programı Kanal D Magazin, En İyi TV Müzik Kanalı Dream Türk