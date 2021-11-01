Bilecik'te sis etkili oldu - Son Dakika

Bilecik'te sis etkili oldu

Bilecik'te sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Bilecik'te sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Osman Gazi'nin kayınpederi ve devletin manevi mimarı olan Şeyh Edebali'nin türbesi ile 1392 yılında yapıldığı tahmin edilen Orhan Gazi Caminin de içinde bulunduğu vadide sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin 30 metreye düştüğü bölgede, oluşan görüntüyü vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği öğrenildi.

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