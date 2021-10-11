BM Yemen Koordinatörü'nden, Uluslararası Yemen Heyetinin görevinin uzatılmamasına tepki - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü David Gressly, BM İnsan Hakları Konseyinin, Uluslararası Yemen Heyetinin görev süresinin uzatılması yönündeki tasarıyı reddetmesini, "çatışma mağdurları için büyük bir geri adım" olarak niteledi.

Gressly, BM'nin Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Yemen'deki iç savaşta son durumu değerlendirdi.

Yemen ziyaretine dair detayları paylaşan Gressly, "Gelir seviyesinin neredeyse yüzde 50 azaldığı ülkede ekonomi çökmüş ve insani felaket vahim noktaya gelmiştir." dedi.

Gressly, ülke nüfusunun üçte birinin insani yardıma muhtaç olduğunu ve 400 binin üzerinde çocuğun yetersiz beslendiğini belirterek, "Yedi yıllık iç savaşın ardından ülke kıtlığın eşiğine gelmiştir." şeklinde konuştu.

BM İnsan Hakları Konseyinde 7 Ekim'de yapılan oylamada, Uluslararası Yemen Heyetinin ülkedeki savaş suçlarını soruşturma yetkisinin yenilenmesini öngören tasarının oy çokluğuyla reddedilmesini eleştiren Gressly, "Bu karar Yemen'deki çatışma mağdurları için büyük bir geri adım. Konsey bu kararla Yemen halkını yalnız bırakmıştır." ifadesini kullandı.

Gressly, Yemen'de yaşananların dünyadaki en şiddetli insani kriz olduğunu yineleyerek, ülkenin siyasi istikrara kavuşması ve insani krizin çözülmesi için tüm dünyayı bir araya gelerek somut çözümler üretmeye çağırdı.

Uluslararası Yemen Heyeti, ülkedeki iç savaşta yaşanan insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarını araştırmak üzere 30 Eylül 2017'de kurulmuştu.

BM İnsan Hakları Konseyinin 48. Oturumu kapsamında geçen hafta, uluslararası heyetin ülkedeki savaş suçlarını soruşturma yetkisinin uzatılması oylamaya sunulmuştu.

Tasarı 18 evet oyuna karşı 21 hayır ve 7 çekimser oy ile reddedilmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi, 2018'de BAE'nin tüm karşı çabalarına rağmen Uluslararası Yemen Heyetinin görev süresinin uzatılmasını öngören tasarıyı kabul etmişti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.