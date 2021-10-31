BURDUR'DA OTOMOBİL İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika

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BURDUR'da otomobille iş makinesinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Karamanlı- Burdur Karayolu Karaçal köyü yakınlarında meydana geldi. Fransız uyruklu Elodie Cecile Onur (31) yönetimindeki BZ-317-XD plakalı otomobil, aynı istikamete giden Ali Kaya (22) yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iş makinesi şarampole devrildi. İş makinesi sürücüsünün yara almadığı kazada otomobil sürücüsü Onur ile araçta bulunan çocukları Mael Süleyman (6), İlhan Nihat Pascal (8), Ayşe Onur (7) ve Ülfet Altıntaş (95) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılaran Ülfet Altıntaş hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazadan yara almadan kurtulan iş makinesi sürücüsü Ali Kaya, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.