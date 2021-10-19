Çağdaş sanatın yeni adresi Bursa Zindankapı'da 'Zamansızlık Şarkısı'' sergisi açıldı - Son Dakika

Bursa'nın yeni kültür ve sanat merkezi Zindankapı içerisindeki Güncel Sanat Galerisi, ilk sergisi 'Zamansızlık Şarkısı' ile kapılarını ziyarete açtı. Derya Yücel'in küratörlüğünde, Cengiz Tekin, Çağrı Saray, Gülçin Aksoy, Işıl Çelik, Meliha Sözeri, Nezaket Ekici, Osman Dinç, Şefik Özcan, Vahit Tuna ve Yaşam Şaşmazer'in katılımıyla gerçekleşen sergi 17 Ocak 2022'ye kadar ziyarete açık.

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde kullanılan zindanların yer aldığı yapı, artık interaktif bir dijital müzeye ve birbirinden zengin sergilerin yer alacağı güncel sanat galerisine ev sahipliği yapıyor.

Bunlardan ilki olan "Zamansızlık Şarkısı," Derya Yücel küratörlüğünde günümüz sanatçılarının zaman kavramına dair yorumlarını ortaya koyarken, geçmişin hafızasını taşıyan bu mekânda yepyeni bir pencere açıyor. Çağdaş sanat alanında varlık gösteren birbirinden değerli sanatçılara ait yerleştirme, heykel, desen ve video eserleri, adeta zindanların yarattığı zamansız bir mekânı sanat ile tamamlıyor.

Derya Yücel: 'Geçmişin hafızasını taşıyan, bu hafızadan ise şimdiye dair bir anlam yaratan ve bu anlamı sanat aracılığıyla geleceğe aktarmaya başlayacak olan Bursa Zindankapı, "zamansızlık" kavramına bir çerçeve sunmakta'

Serginin küratörü Derya Yücel serginini çerçevesini şu şekilde açıklıyor: 'Zaman kavramı, fizikten psikolojiye, felsefeden sosyolojiye kadar birçok düşünce ve bilim kuramına kaynaklık etmiştir. İnsan, varoluş, algı ve bellek gibi olguların da zaman kavramı üzerine temellenerek açıklanması ve farklı bakış açılarıyla ele alınması çok uzun zamandır sanat alanında da izlenir. Zaman, bilimsel olarak mutlak ve göreli olarak ele alınmış olsa da çoğu düşünür zamanın bir noktadan diğerine doğru hareket eden kesintisiz, dinamik ve tekrar etmeyen bir olgu olduğunu ileri sürmektedir. Geçmiş ile gelecek zamanı bağlayan ve aynı zamanda onlarla sınır oluşturan "şimdiki an"ın, zamanın sürekliliği ve bağlantısı olduğu söylenebilir. Bellek de geçmişin ve geleceğin şimdi içindeki bu birlikteliğinden beslenmektedir.

Geçmişin hafızasını taşıyan, bu hafızadan ise şimdiye dair bir anlam yaratan ve bu anlamı sanat aracılığıyla geleceğe aktarmaya başlayacak olan Bursa Zindankapı, "zamansızlık" kavramına bir çerçeve sunmakta. Duvarları, kuleleri, burçları ve zindanları ile Bitinya Krallığı döneminde inşa edilen surlarda bulunan 2 bin 500 yıllık Zindankapı, kentin sınırlarını da belirlemiş olan savunma mimarisinin bir parçası. Yakın bir geçmişte kentin tarihi silüetine bir anı-anıt olarak yeniden kazandırılan bu mekanlar Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyor. Zindankapı'ya adını veren 7m2'lik altı zindan ile kule giriş ve zindancı odalarının mekân olarak kullanıldığı "Zamansızlık Şarkısı," günümüz sanatçılarının zaman kavramını nasıl algıladıkları, geçmiş ile gelecek arasında yaşanan şimdileri ortaya koyma biçimleri, kendi iç zamanları ile başkalarının zamanları arasındaki bağı sorgulama şekilleri, zamanın sürekliği içinde insanın durağanlığının biçimi gibi birçok katmanı aralayacakları disiplinler arası yapıtları bir araya getiriyor.

Zindanlar, nesnel, kronolojik, doğrusal, ölçülüp biçilen sınırlı zamanın olmadığı bir uzam yaratıyor. Katman katman bir süreklilik ve geçirgenlik taşıyan zindanlar, zaman ve mekânı belirsizleştiriyor. Dışarısı ve içerisi ayrımında kendi iç zamanını ve ritmini belirlemiş olan bir uzamda sanatçılar da zaman katmanlarını yorumluyor. Zamanın sonsuz ya da sonlu yapısı içerisinde sınırları olmayan gerçeklik gibi, havada asılı kalmış bir zamansızlığın şarkısı mekâna yayılıyor.'

Sergi 17 Ocak 2022'ye kadar devam edecek

Sergiyi 17 Ocak 2022 tarihine kadar ücretsiz ziyaret edebilir ve Zindankapı'da tarihin, kültürün, sanatın ve sosyal hayatın sentezine siz de katılabilirsiniz.

Sizi surların içinde bir yolculuğa çıkaracak olan Zindankapı Güncel Sanat Galerisi, önümüzdeki aylarda birbirinden farklı sergilere de ev sahipliği yapacak.