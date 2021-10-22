Üye Girişi
CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA BENZER GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA BENZER GÖRÜNTÜLER

22.10.2021 18:53

İstanbul'da haftanın son iş günü çıkış saatlerinde toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluştu.

İstanbul'da haftanın son iş günü çıkış saatlerinde toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluştu. Cevizlibağ Metrobüs Durağında yolcularının araçlara binecekleri alana güçlükle ilerlediği görüldü.

Haftanın son iş günü çıkış saatlerinde toplu ualşım araçlarında yoğunluk dikkat çekerken, Cevizlibağ Metrobüs Durağında yolcular araçlara binecekleri alana güçlükle ilerledi. Yolcular, tıka basa dolu metrobüslere binmekte zorluk çekti.

Üniversite öğrencisi Reşat Doğan, İstanbul'a yeni geldim ama böyle bir şey olamaz. Her gün saat fark etmeksizin çok kalabalık oluyor. Okula giderken de sıkışık gidiyoruz az önce de yine sıkışıktı. Bence seferlerini atması lazım ya da metroların artması lazım. Her şeyin artması lazım. Korona mesafesi iki metre ama biz bir santim bırakıyoruz. Böyle giderse vaka da artar, ölümler de artar. Bir el atılmalı bu duruma dedi.

CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA BENZER GÖRÜNTÜLER
CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA BENZER GÖRÜNTÜLER
CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA BENZER GÖRÜNTÜLER
CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA BENZER GÖRÜNTÜLER
CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA BENZER GÖRÜNTÜLER
CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA BENZER GÖRÜNTÜLER

Cevizlibağ, Metrobüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA BENZER GÖRÜNTÜLER - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçelileri üzecek ayrılık! Pelkas takıma veda etmeye hazırlanıyor 19:01 Fenerbahçelileri üzecek ayrılık! Pelkas takıma veda etmeye hazırlanıyor Bir dönem gündeme oturan Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi tahliye edildi 18:07 Bir dönem gündeme oturan Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi tahliye edildi Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü 17:56 Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir 17:23 Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Fenerbahçeli futbolcular umduklarını bulamadı! Alkış beklerken, taraftarın ıslık tepkisiyle kahroldular 16:55 Fenerbahçeli futbolcular umduklarını bulamadı! Alkış beklerken, taraftarın ıslık tepkisiyle kahroldular Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti 16:29 Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti
Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor 15:08 Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi 14:09 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi

Son Dakika Haberleri
19:02 Burak Deniz-Didem Soydan çifti bir yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı
19:01 Fenerbahçelileri üzecek ayrılık! Pelkas takıma veda etmeye hazırlanıyor
18:17 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:06 Bir dönem gündeme oturan Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi tahliye edildi
18:05 Acılı baba oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur
17:56 Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü
17:33 Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı
17:29 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
17:22 Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir
17:20 Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi
Burak Deniz-Didem Soydan çifti bir yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı Burak Deniz-Didem Soydan çifti bir yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı         
19:02
ABD Başkanı Biden'a enflasyon soruldu, yaptığı hareketi hiç kimse anlamadı ABD Başkanı Biden'a enflasyon soruldu, yaptığı hareketi hiç kimse anlamadı         
18:57
Acılı baba oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur Acılı baba oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur         
18:05
Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı         
17:34
Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı         
16:58
Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar         
16:39
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış         
14:57
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
12:19
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var         
10:28
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 19:16:16. #1.11#
SON DAKİKA: CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA BENZER GÖRÜNTÜLER - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement