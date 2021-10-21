Üye Girişi
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan 10 büyükelçinin Kavala açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan 10 büyükelçinin Kavala açıklamasına tepki Açıklaması

21.10.2021 22:48
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan 10 büyükelçinin Kavala açıklamasına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları konusunda, "Hangi saik ve sebeple olursa olsun, ülkemizde bağımsız ve tarafsız mahkemelerde görülmekte olan davalara dış müdahale çabalarını şiddetle reddediyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları konusunda, "Hangi saik ve sebeple olursa olsun, ülkemizde bağımsız ve tarafsız mahkemelerde görülmekte olan davalara dış müdahale çabalarını şiddetle reddediyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Kurulun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, 10 ülkenin büyükelçisinin Türkiye'de yargı süreci devam eden Kavala ile ilgili açıklamasına tepki gösterildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak egemenlik yetkilerini demokratik meşruiyete dayanan anayasal organları marifetiyle anayasa ve kanunlara uygun şekilde yerine getirdiğine işaret edilen açıklamada, temel erkler arasında yer alan yargı yetkisinin de bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanıldığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilinmelidir ki güçlü ve bağımsız bir ülke olan Türkiye egemenlik yetkisinin bir fonksiyonu olan yargının millilik özelliğini zaafa uğratacak ve ulusal yargı yetkisinin kısmen ya da tamamen ülke dışı mercilere devredecek girişimleri asla kabul etmez ve hiçbir zaman da etmeyecektir.

Ayrıca hatırlatmak isteriz ki diplomatların bulundukları ülkenin yargısal süreçlerine ve yasalarına saygı gösterme zorunlulukları hem uluslararası hukukun bir gereği hem de dış misyonların uyması gereken tartışılmaz bir diplomatik kuraldır. Diplomatik bağışıklık ve ayrıcalıklar Türkiye'nin bağımsızlığına ve egemenlik haklarına karşı müdahalelerin aracı olamaz.

Sonuç olarak hangi saik ve sebeple olursa olsun, ülkemizde bağımsız ve tarafsız mahkemelerde görülmekte olan davalara dış müdahale çabalarını şiddetle reddediyoruz."

Togo Cumhuriyeti, Osman Kavala, Türkiye, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan 10 büyükelçinin Kavala açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı: Neden soruyorsunuz? 22:29 Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı: Neden soruyorsunuz? Dolar 9.50 seviyesini aşarak rekor tazeledi 21:58 Dolar 9.50 seviyesini aşarak rekor tazeledi Mesut Özil'den olay hareket! Oyundan alınınca küfürler edip su şişelerini tekmeledi 21:19 Mesut Özil'den olay hareket! Oyundan alınınca küfürler edip su şişelerini tekmeledi
Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan genç canına kıydı 21:04 Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan genç canına kıydı Lokomotiv Moskova çok tehlikeli geldi! Galatasaray oyun kurmakta zorlanıyor 20:45 Lokomotiv Moskova çok tehlikeli geldi! Galatasaray oyun kurmakta zorlanıyor Son dakika! Haftalık koronavirüs vaka tablosu: 21 Ekim 2021 19:45 Son dakika! Haftalık koronavirüs vaka tablosu: 21 Ekim 2021
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti 18:56 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Doların ateşi nasıl düşer? 18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar

Son Dakika Haberleri
19:45 Son dakika! Haftalık koronavirüs vaka tablosu: 21 Ekim 2021
19:25 Şehit yakınından yürek parçalayan sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun
19:23 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
18:55 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti
18:55 MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor
18:53 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım
18:50 Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözlerine yorum yaptı: Parti terbiyemiz böyle
18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar
18:29 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:04 Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının perde arkasını anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş
Rusya'da benzeri görülmemiş hata! Fatih Terim'i dünyaca ünlü takımın hocası yaptılar Rusya'da benzeri görülmemiş hata! Fatih Terim'i dünyaca ünlü takımın hocası yaptılar         
22:47
Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi         
22:11
Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, sahasında Antwerp'le 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, sahasında Antwerp'le 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü         
21:35
"Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir         
21:08
Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi gri listeye aldı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan jet tepki geldi Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi gri listeye aldı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan jet tepki geldi         
20:53
Eşi tarafından darbedilerek öldürülen kadının cenazesinde şoke eden tepki: Senin yerine 10 adam almazsam Eşi tarafından darbedilerek öldürülen kadının cenazesinde şoke eden tepki: Senin yerine 10 adam almazsam         
20:03
Uzun süre ekranlardan uzak kalan Alişan, TRT ile anlaştı Uzun süre ekranlardan uzak kalan Alişan, TRT ile anlaştı         
19:27
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor         
17:58
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 22:53:11. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan 10 büyükelçinin Kavala açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement