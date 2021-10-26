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'Dur' ihtarına uymayan sürücüden şaşırtan savunma: "Sirenleri para ile satıyorlar" - Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayan sürücüden şaşırtan savunma: "Sirenleri para ile satıyorlar"

26.10.2021 02:03
'Dur' ihtarına uymayan sürücüden şaşırtan savunma:

'Dur' ihtarına uymayan sürücüden şaşırtan savunma: "Sirenleri para ile satıyorlar" Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 3 kilometrelik kovalamaca sonrasında önü kesilerek kıskıvrak yakalandı.

'Dur' ihtarına uymayan sürücüden şaşırtan savunma: "Sirenleri para ile satıyorlar"

ADANA - Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 3 kilometrelik kovalamaca sonrasında önü kesilerek kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücü polisin neden durmadın sorusuna ise," O sirenleri para ile satılıyor" diye cevap verdi.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Şehit Bulvarı'nda asayiş uygulaması atan polis ekipleri, 01 EFM 02 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü Mustafa Ç. kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre boyunca aynı bölgede trafik kurallarına hiçe sayarak kaçan Mustafa Ç., Çukurova Araştırma Ekipleri'nce Toros Mahallesi ara sokaklarında önü kesilerek yakalandı.

Yakalanan sürücü Mustafa Ç., polisin kendisine siren çalıp megafonlar uyardığımız halde neden durmadın sorusuna," O sirenleri para ile satıyorlar. Kimlik göstereydin duraydım. Beni tanımıyorsunuz beni bilmiyorsunuz, ben adam gibi adamım" diye cevap vererek kendisini savundu.

Otomobilde ve sürücüde asayiş yönünden suç unsuruna rastlanmazken sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlendi.

Sürücü Mustafa Ç.'ye ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama, ters yönden ilerleme ve kırmızı ışık ihlalinden toplam 4 bin 665 TL para cezası kesildi. Mustafa Ç'nin kullandığı otomobilde ise bağlanarak emniyetin otoparkına çekildi.

'Dur' ihtarına uymayan sürücüden şaşırtan savunma: Sirenleri para ile satıyorlar
'Dur' ihtarına uymayan sürücüden şaşırtan savunma: Sirenleri para ile satıyorlar
'Dur' ihtarına uymayan sürücüden şaşırtan savunma: Sirenleri para ile satıyorlar

Çukurova, Otomobil, Asayiş, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Dur' ihtarına uymayan sürücüden şaşırtan savunma: 'Sirenleri para ile satıyorlar' - Son Dakika


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