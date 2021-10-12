Fatih'teki trans birey cinayetinde tutuklanan sanığa dava açıldı - Son Dakika

Fatih'te trans birey Kadir Murat Sözübir'i bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Abdürrahim E. hakkında, müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Eylül'de gerçekleşen cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Abrürrahim E. ile maktul Kadir Murat Sözübir arasında husumet bulunmadığı belirtilerek, tarafların olay günü belli bir ücret karşılığında cinsel ilişki kurulması için telefon üzerinden sözlü anlaşmaya vardığı, sanığın evine gittiği maktulün trans birey olduğunu öğrenmesi üzerine aralarında tartışma çıktığı anlatıldı.

Sanığın, maktulle birlikte olmaktan vazgeçip verdiği ücreti geri istediği, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ifade edilen iddianamede, sanık Abdürrahim E.'nin yanında taşıdığı bıçakla maktule saldırdığı kaydedildi.

İddianamede, Adli Tıp raporuna göre maktulün aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirtilerek, dolaylı olarak suçunu kabul eden sanıkla ilgili tahrik ve meşru müdafaaya yönelik hükümlerin uygulanmasının mahkemenin takdirinde olduğu aktarıldı.

Sanık Abdürrahim E.'nin, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanık Abdürrahim E. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Cinayeti itiraf etti

Amatör olarak vokalistlik yaptığı belirtilen ve YouTube kanalında şarkı söylediği videoları bulunan maktul Kadir Murat Sözübir, 5 Eylül'de Zeyrek Mahallesi Kadı Çeşmesi Sokak'taki evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanmış, çığlıkları duyan komşusunun haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştü. Sözübir, kurtarılamamıştı.

Şüpheli Abdürrahim E. ise 6 Eylül gecesi Tekirdağ'daki Çerkezköy Gazi Polis Merkezi'ne giderek teslim olmuş ve suçta kullandığını belirttiği bıçağı görevlilere vermişti. Bıçağı yıkadığını anlatan ve cinayeti itiraf eden Abdürrahim E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.