Gelevera köprüsünün yapımında sona gelindi - Son Dakika

Giresun'un Espiye ilçesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinde zarar gören Gelevera köprüsünün yeniden inşasında sona yaklaşıldı.

Köprüde incelemelerde bulunan Espiye Kaymakamı Taner Tengir, inşaatla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Tengir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karayolları tarafından yapılan ve Karadeniz Sahil Yoluna paralel olması dolayısıyla ilçe trafiğini büyük ölçüde hafifletecek yeni köprünün uzunluğunun 143 metre, genişliği 12 metre, ayak sayısının 7, açıklık sayısının ise 6 olduğu bilgisini vererek, köprünün bu ay sonunda hizmete gireceğini söyledi.

Kaymakam Tengir, köprünün yapılmasında emeği geçen Giresun Valisi Enver Ünlü olmak üzere yetkililere ve ilgililere teşekkür etti.